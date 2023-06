Cztery asteroidy przelecą bardzo blisko Ziemi w ciągu nadchodzącego weekendu. Według obliczeń NASA największa z nich ma średnicę 450 metrów, co daje równowartość 37 londyńskich, piętrowych autobusów. Wszystkie asteroidy zostały określone jako "bliskie podejścia" do Ziemi, jednak nie stanowią one żadnego zagrożenia.

Największa z czterech asteroid została odkryta w 2002 roku. Została nazwana 467336 (2002 LT38) przez Centrum Badań nad Obiektami Bliskimi Ziemi w siedzibie NASA w Pasadenie w Kalifornii. Koło Ziemi ma się znaleźć 24 czerwca.



Pozostałe trzy są znacznie mniejsze od 2002 LT38. Jedna z asteroid przeleci obok Ziemi 23 czerwca, jej średnica wynosi około 93 metry. Pozostałe dwie zbliżą się do planety 24 czerwca ich rozmiar wynosi około 54 i 66 metrów.

Misje obronne NASA

Żadna ze zbliżających się asteroid nie jest niebezpieczna dla Ziemi. Te uznane za niebezpieczne są przez NASA szczegółowo obserwowane i ewentualnie likwidowane. Przykładowo, jak informuje The Mirror, rok temu statek kosmiczny NASA celowo zderzył się z asteroidą w udanej misji, która zepchnęła obiekt z kursu w ramach misji obrony planetarnej.

Był to pierwszy test systemu obrony planetarnej zaprojektowanego w celu zapobiegania potencjalnemu zderzeniu meteorytu z Ziemią.



"To przełomowy moment dla obrony planetarnej i przełomowy moment dla ludzkości" - powiedział wtedy Szef NASA, Bill Nelson, cytowany przez The Mirror.

