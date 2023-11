"Nie są znane żadne zagrożenia związane z uderzeniem asteroidy w Ziemię w jakimkolwiek momencie w następnym stuleciu" - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy agencji NASA. To odpowiedź na medialne spekulacje dotyczące "zaginionej asteroidy", która wkrótce miałaby uderzyć w Ziemię. Według szacunków NASA "w pobliżu" naszej planety orbituje ponad 32 tysiące asteroid, które nie stanowią zagrożenia.

W ostatnich dniach w światowych mediach pojawiły się doniesienia o zaginionej asteroidzie, która miałaby potencjalnie zagrażać Ziemi. Spekulacje dotyczyły planetoidy "2007 FT3", którą naukowcy dostrzegli w 2007 roku, a która później zniknęła z radarów.



Według brytyjskiej stacji telewizyjnej "GB News" agencja NASA miała stwierdzić, że istnieje szansa jeden do miliona, że asteroida wkrótce uderzy w ziemię. Podano nawet konkretną datę potencjalnego zdarzenia: 3 marca 2030 roku.

NASA uspokaja. Zagrożenia nie ma przez następne sto lat

Informacja przekazana przez "GB News" okazała się być nieprawdziwa. Brytyjski tabloid "The Evening Standard" zwrócił się do amerykańskiej agencji kosmicznej z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

"Nie są znane żadne zagrożenia związane z uderzeniem asteroidy w Ziemię w jakimkolwiek momencie w następnym stuleciu" - przekazał gazecie rzecznik prasowy NASA, dodając, że agencja wraz z partnerami "pilnie obserwują niebo, aby identyfikować i śledzić obiekty, które mogą zbliżyć się do Ziemi".



W komunikacie przekazano również, że asteroida uznawana jest za będąca w bliskiej odległości od Ziemi, jeśli znajdzie się mniej niż znajdują się w odległości 30 milionów mil od orbity ziemskiej (około 48 mln kilometrów).

Asteroidy każdego dnia przelatują "blisko" Ziemi

Asteroida to mały skalisty obiekt krążący wokół Słońca, będący pozostałością po wczesnym formowaniu się Układu Słonecznego. Składa się głównie z minerałów, metali i innych pierwiastków. Większość ciał niebieskich tego typu znajduje się w pasie asteroid, między orbitami Marsa i Jowisza. Niektóre z nich mają orbity, które przybliżają je do Ziemi. Są one znane jako asteroidy bliskie Ziemi. Według szacunków agencji NASA jest ich ponad 32 tysiące.

Na stronie internetowej agencji NASA dostępne są informacje na temat zbliżających się do Ziemi ciał niebieskich. Tylko w niedzielę 26 listopada "blisko" Ziemi przelecą trzy asteroidy. Najbliższa z nich znajdzie się w odległości 800 tysięcy kilometrów od naszej planety.