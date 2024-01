Nadchodzi relatywnie bliskie spotkanie planetoidy "2008 OS7" z Ziemią. Według ustaleń astronomów, prawie półkilometrowa skała minie naszą planetę w piątek 2 lutego o godz. 15:41 polskiego czasu. Zaznaczono jednak, że sytuacja nie stanowi zagrożenia ponieważ odległość przelotu wyniesie 2,8 mln kilometrów.

Gigantyczna asteroida minie Ziemię. Wskazano datę

Planetoida przeleci obok Ziemi z prędkością około 18 km/s. Szacowane wymiary tego ciała wahają się od 210 do 480 metrów, co stanowi względnie nietypową sytuację w porównaniu do codziennych zbliżeń mniejszych obiektów, o średnicy na przykład kilkunastu metrów.

ZOBACZ: Bahamy. Departament USA ostrzega turystów przed podróżą

Planetoida krąży wokół Słońca z okresem orbitalnym wynoszącym około 2,6 roku. Zalicza się do grupy Apolla, co oznacza, że należy do kategorii planetoid bliskich Ziemi, których orbity nie tylko przecinają orbitę naszej planety, lecz także orbity Wenus i Merkurego. Grupa ta została nazwana od asteroidy (1862) Apollo. Astronomowie zidentyfikowali blisko 19 tysięcy podobnych planetoid tego typu.

Niecodzienne zjawisko. Wielka planetoida przeleci obok Ziemi

Obiekty zbliżające się do Ziemi, głównie planetoidy, określane są mianem "obiektów bliskich Ziemi" lub w skrócie NEO (od ang. Near-Earth objects). W ramach tej klasyfikacji, naukowcy uwzględniają ciała, których orbity przebiegają w odległości mniejszej niż 1,3 jednostki astronomicznej od Słońca (jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca około 150 milionów kilometrów).

ZOBACZ: USA. Incydent lotniczy na Hawajach. Sześć osób ucierpiało na skutek twardego lądowania

W najbliższym czasie na orbicie w pobliżu Ziemi zarejestrowane zostaną cztery inne planetoidy, co miały potwierdzić badania naukowców. Pierwszą z nich, która zbliży się do naszej planety, będzie niedawno odkryta asteroida 2024 BA3. Jej średnica wynosi jedynie 6 metrów, a 30 stycznia przeleci w odległości 599 tys. kilometrów od powierzchni Ziemi. Tego samego dnia planetoida 2007 EG przemieści się w bezpiecznej odległości 6,11 mln km od naszej planety. Kolejne dwie obiekty kosmiczne - 2024 BY (o średnicy 19 m, oddalonej o 2,53 mln km) oraz 2003 BM4 (o średnicy 37 m, oddalonej o 3,32 mln km) - przelotnie zbliżą się do Ziemi 1 lutego.