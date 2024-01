Do wypadku doszło we wtorek rano czasu lokalnego na autostradzie w gminie Elota w stanie Sinaloa. Autobus z około 50 pasażerami jechał z miasta Guadalajara w zachodnim stanie Jalisco do Los Mochis w Sinaloa. W pewnym momencie doszło do czołowego zderzenia pojazdu z ciężarówką, a samochody szybko stanęły w płomieniach.

- Naliczono 19 martwych - przekazała Sara Quinonez, prokurator generalny stanu Sinaloa w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, dodając. Jak dodała urzędnik, identyfikacja ofiar, ze względu na stopień zwęglenia ciał, zajmie służbom trochę czasu - donosi AFP.

22 podróżnych jest rannych. W mediach pojawiły się zdjęcia doszczętnie spalonego wraku autobusu.

Tragiczne wypadki drogowe w Meksyku

Śmiertelne wypadki na drogach są zmorą mieszkańców Meksyku. Powodem tragedii są najczęściej jazda ze zbyt dużą prędkości, złe warunki drogowe i zmęczenie kierowcy.

W lipcu 2023 roku inny autobus zjechał z górskiej drogi i spadł do wąwozu w południowym stanie Oaxaca - zginęło wtedy 29 osób. W listopadzie wywrotka autokaru w południowo-wschodnim stanie Veracruz kosztowała życie 12 osób, a kilkudziesięciu pasażerów zostało rannych.

ZOBACZ: Meksyk: Tragedia podczas uroczystości bożonarodzeniowej. Zginęło 12 osób

Ofiarą meksykańskich dróg często padają również migranci zmierzający do granicy z USA. W grudniu 2021 roku 56 osób pochodzących z krajów Ameryki Środkowej zginęło, gdy ciężarówka przemytnika przewróciła się w południowym stanie Chiapas. W październiku ubiegłego roku przewożący migrantów pojazd przewrócił się na autostradzie łączącej południowy stan Oaxaca z sąsiednim Puebla, w wyniku czego zginęło co najmniej 18 osób.

Działacze na rzecz bezpieczeństwa wezwali do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów, takich jak zakaz ciągnięcia przez ciężarówki dwóch przyczep towarowych.