Wypadek autobusu w miejscowości Gołębie (woj. lubelskie). Kierujący stracił panowanie na drodze, przez co pojazd przewrócił się na bok. Na pokładzie autobusu znajdowało się 71 osób. W wyniku zdarzenia 20 pasażerów zostało rannych i trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło nad ranem 27 stycznia, na drodze powiatowej w miejscowości Gołębie. Brygadier Marcin Babula z lubelskiej straży pożarnej powiedział w rozmowie z polsatnews.pl, że zgłoszenie wpłynęło o godz. 3:59. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu marki Setra stracił panowanie nad pojazdem, przez co pojazd przewrócił się na bok.

Wypadek ukraińskiego autokaru w powiecie hrubieszowskim

Autobusem podróżowało 69 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy to obywatele Ukrainy. W wyniku zdarzenia 20 osób - z lekkimi obrażeniami - zostało przewiezionych do różnych szpitali. Poszkodowani trafili do placówek w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Zamościu. Ich życiu ani zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Reszta pasażerów została przetransportowana do świetlicy w szkole w Dołhobyczowie, dopóki nie zostanie zorganizowany pojazd zastępczy.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek na stoku narciarskim w Austrii. Zginęła Polka

Brygadier Marcin Babula przekazał, że aktualnie trwają "próby postawienia autokaru na koła". Z uwagi na prowadzone czynności służb - zarówno straży pożarnej, jak i policji - a także wprowadzony ruch wahadłowy, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Wiadomo, że kierujący pojazdem był trzeźwy. Na razie jest za wcześnie na ustalenie przyczyny wypadku, jednak biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki drogowe w miejscu zdarzenia - w tym oblodzoną jezdnię - istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogły się one przyczynić do zdarzenia.

Pracujące na miejscu służby badają okoliczności zdarzenia.