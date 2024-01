Do groźnego zdarzenia na przejeździe kolejowym w małopolskiej Woli Rzędzińskiej doszło w piątek. Jak przekazało PKP PLK, kierowca autobusu miejskiego nie zatrzymał się przed skrzyżowaniem, chociaż "na sygnalizatorze drogowym nadawane było czerwone światło, które zabrania wjazdu na przejazd, tak samo jak rogatka".

Jak widać na opublikowanym przez spółkę państwowych kolei nagraniu, kierowca zatrzymał się tuż przed torami, już po tym, gdy opuszczające się rogatki uderzyły o dach pojazdu. Zamiast jednak pozostać na miejscu lub cofnąć się i oddalić od przejazdu, kierowca podjechał jeszcze kilka metrów do przodu i zatrzymał autobus na środku torów.

Autobus zatrzymał się na środku torów. Szybka reakcja dyżurnego ruchu

Po chwili drzwi autobusu otworzyły się, a z pojazdu zaczęli uciekać podróżni. Na pomoc wyruszył kierowca samochodu osobowego, który oczekiwał na otwarcie rogatek po drugiej stronie przejazdu kolejowego. Mężczyzna przebiegł przez tory i dotarł do szlabanu, a następnie podniósł go w górę, dając kierowcy autobusu szansę na bezpieczne wycofanie pojazdu bez zniszczenia infrastruktury kolejowej. Ten jednak ruszył do przodu i przejechał przez torowisko.

Do sytuacji odniosła się Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Rzeczniczka przekazała, że dyżurny ruchu po otrzymaniu sygnału na monitorze o usterce urządzenia przejazdowego i szybkim rozpoznaniu sytuacji, użył sygnału "Alarm". Tym samym automatycznie zatrzymał pociąg zbliżający się do przejazdu. - Szybka reakcja i sprawne działanie pracownika kolei pozwoliło uniknąć tragedii - podsumowała rzeczniczka.

O zdarzeniu poinformowano Służbę Ochrony Kolei i policję. Do czasu naprawy urządzeń i zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego wprowadzono ograniczenie prędkości jazdy pociągów przez przejazd do 20 km/h.