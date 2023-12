Do ataku doszło w niedzielę w mieście Salvatierra podczas świętowania posadas. Jest to tradycyjny meksykański festiwal obchodzony na kilka dni przed Bożym Narodzeniem.

Wówczas grupa przestępcza zaczęła strzelać do osób uczestniczących w uroczystości. "Napastnicy uciekli" - przekazał dziennika "El Universal".

Biuro prokuratora generalnego stanu podało na platformie X, że zginęło 12 osób.

"Jeden z najbardziej brutalnych stanów"

Posadas to uroczyste procesje, które w Meksyku tradycyjnie odbywają się w dniach poprzedzających Boże Narodzenie i nawiązują do wędrówki Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

ZOBACZ: Seul: Wybuch paniki na imprezie z okazji Halloween. Nie żyją 153 osoby

Każdego wieczoru w domach rozbijana jest Piniata wypełniona słodyczami lub kosz z orzechami, owocami i słodyczami.

Niestety wieczorne pochody nie są bezpieczne dla mieszkańców Guanajuato. Stan słynie z licznych fabryk motoryzacyjnych i lotniczych, ale jak przypomina agencja Reutersa, jest też zaliczany do "najbardziej brutalnych stanów" Meksyku. To wynik regularnych starć między grupami handlarzy narkotyków.