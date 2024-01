Komisja Europejska przestawiła w środę propozycję zawieszenia ceł i kontyngentów na ukraiński eksport do UE na kolejny rok, licząc od czerwca, oraz tymczasowe odstępstwo od przepisów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dla unijnych rolników na 2024 rok. Według obowiązujących aktualnie zarządzeń, producenci rolni muszą przestrzegać rozszerzonego zestawu dziewięciu norm korzystnych dla środowiska i klimatu. W innym razie nie mogą liczyć na wsparcie w ramach WPR wsparcie.

KE podała, że biorąc pod uwagę znaczny wzrost importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do UE w latach 2022 i 2023, propozycja zawiera "wzmocniony mechanizm ochronny".

KE proponuje mechanizmy ochronne. Chodzi o "produkty wrażliwe" z Ukrainy

"Gwarantuje to możliwość podjęcia szybkich działań zaradczych w przypadku znaczących zakłóceń na rynku UE lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich" - informuje komisja.

Dla najbardziej wrażliwych produktów - drobiu, jaj i cukru - przewidziany jest hamulec bezpieczeństwa, który ustabilizuje import na średnim poziomie z lat 2022 i 2023. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia wielkości importu tych produktów, wprowadzone zostaną ponownie cła, które zapewnią, że wielkość przywozu nie przekroczy znacząco wielkości przywozu z lat ubiegłych.

Jednocześnie Komisja zaproponowała przedłużenie o kolejny rok zawieszenia wszystkich ceł na mołdawski import, które obowiązują od lipca 2022 roku. Chodzi o eksport siedmiu produktów rolnych objętych wcześniej kontyngentami taryfowymi: pomidorów, czosnku, winogron, jabłek, wiśni, śliwek i soku winogronowego.

Wniosek Komisji został przekazany do głosowania państwom członkowskim, a propozycje następnie rozpatrzy Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

M. Morawiecki w Brukseli: Wspieramy Ukrainę, ale bez szkody dla WPR

Do propozycji odniosła się w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen. "Unijni rolnicy dostarczają na nasz stół żywność - najlepszą i najzdrowszą na świecie. Wspieramy ich kwotą 386,7 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej" - napisała niemiecka polityk.

Szefowa KE skomentowała tym samym propozycję rocznego odstępstwa od zasad WPR dot. gruntów ugorowanych. Chodzi o grunty, których przepisy EU nie zezwalają na wykorzystywane do celów produkcyjnych, ale na których stosuje się środki ochrony roślin.

Obowiązek przeznaczenia minimalnej części gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne jest jedną ze wspomnianych dziewięciu norm regulujących wsparcie finansowe rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Odnosi się to zazwyczaj do gruntów leżących odłogiem, ale także do obiektów takich jak żywopłoty lub drzewa. Z obowiązku tego zazwyczaj zwolnione są gospodarstwa posiadające mniej niż 10 hektarów gruntów ornych, teraz Komisja proponuje zwolnienie z tego wymogu wszystkich rolników w UE na cały 2024 rok.

"W trudnej sytuacji znajdujemy wspólne rozwiązania" - oświadczyła von der Leyen na X.

W Brukseli obecny jest także były premier Mateusz Morawiecki. - Wspieramy Ukrainę i wspieramy finasowanie dla Ukrainy, ale podkreślamy, że musi to się odbywać bez szkody dla polityki spójności i bez szkody dla Wspólnej Polityki Rolnej - mówił w środę na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim.

