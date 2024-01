Parlament Europejski wszczął dochodzenie wobec łotewskiej europosłanki Tatjanie Zdanoce, oskarżonej o szpiegowanie na rzecz Kremla. To efekt dziennikarskiego śledztwa opublikowanego przez portal "The Insider". Autorzy ujawnili w nim m.in. maile między polityk a jej domniemanymi opiekunami z rosyjskiej FSB. Jej współpraca z Moskwą miała trwać w latach 2004-2017.

Decyzję o wszczęciu śledztwa ogłoszono we wtorek, dzień po tym, jak "The Insider" opublikował wyniki swojego dochodzenia wobec Tatjany Zdanoki - łotewskiej polityk rosyjskiego pochodzenia. Rzecznik prasowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli przekazała, że zarzuty są traktowane poważnie, a sprawa została skierowana do Komitetu Doradczego ds. Kodeksu Postępowania.

Zostanie również podjęta w trakcie środowego spotkania przywódców politycznych europarlamentu.

Rzecznik Kremla: To polowanie na czarownice

Po publikacji głośnego artykułu o komentarz w sprawie zapytany został rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Bliski współpracownik Władimira Putina stwierdził, że oskarżenia wobec Zdanoki są umotywowanie politycznie.

Porównał je do działań z okresu makkartyzmu w USA, gdy wiele osób trafiło do aresztu lub straciło kariery na bazie bezpodstawnych oskarżeń o powiązania lub sympatię wobec komunistów. - Zdecydowanie potępiamy to wszystko - cytuje jego słowa agencja AFP. Następnie dodał, że działania parlamentu są sprzeczne z "rzekomymi ideałami demokracji" obowiązującymi w Europie.

Łotewska polityk szpiegowała dla Kremla? Nie kryła sympatii do Rosji

Wieloletnia europarlamentarzystka z Łotwy Tatjana Zdanoka trafiła do Strasburgu niemal dwie dekady temu. Jeszcze zanim "The Insider" opublikował wyniki swojego dziennikarskiego śledztwa jej działalność budziła liczne kontrowersje w kraju i za granicą.

Swoją karierę polityczną Zdanoka zaczęła w radzie miasta Rygi. Stamtąd trafiła prosto do europarlamentu, ponieważ łotewskie prawo nie pozwalało jej na start w wyborach do parlamentu krajowego ze względu na przynależność do promoskiewskiej partii Rosyjski Związek Łotwy.

Już jako posłanka do europarlamentu Zdanoka "zasłynęła" szczególnie w dwóch momentach. Po raz pierwszy w 2014 roku, gdy była obserwatorką referendum w sprawie aneksji Krymu przez Rosję, mimo że sama Unia Europejska uznała je za bezprawne. Z kolei w marcu 2022 roku głosowała przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej pełnoskalową inwazję Kremla na Ukrainę.

Europarlamentarzystka z Łotwy pracowała dla Kremla? Ujawniono wyniki śledztwa

Jak wynika ze śledztwa "The Insider", jej działania mogły być konsultowane z przedstawicielami Moskwy. Portal ujawnił, że Zdanoka współpracowała z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) co najmniej od 2004 do 2017 roku, a zatem w okresie, gdy zasiadała w Parlamencie Europejskim. Nie jest jasne, na czym dokładnie mogły polegać zadania przekazane jej przez Moskwę.

W toku śledztwa ujawniono m.in. maile, które polityk wymieniała ze swoimi domniemanymi opiekunami z FSB. Wiadomości dotyczą spotkań Zdanoki z agentami FSB, raportów z jej działalności i organizowania wizyt w Rosji. Zdaniem autorów kierowały nią osobiste przekonania, a nie chęć zysku.

Poza Parlamentem Europejskim działania wobec Zdanoki mogą podjąć także łotewskie służby, którym "The Insider" przekazał dokumentację sprawy. Niezależnie jakie zapadną wobec niej decyzje, kariera Zdanoki w Strasburgu dobiegnie wkrótce końca. Prawo przyjęte przez łotewski parlament w 2022 roku zabrania "osobom i organizacjom politycznym o orientacji prokremlowskiej" ubiegania się o jakikolwiek urząd. Z tego powodu polityk nie wystartuje w przewidzianych na czerwiec wyborach do europarlamentu.