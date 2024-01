16-letni Przemek z Warszawy od dziecka jest autystykiem, ma także niepełnosprawność umysłową oraz liczne schorzenia. Jest w dużym stopniu nieporadny i wymaga na co dzień opieki. Do grudnia stale zajmował się nim ojciec. Później komisja lekarska stwierdziła, że niepełnosprawność chłopca nie jest już znaczna i odebrała świadczenie pielęgnacyjne. To ogromny cios dla rodziny. Materiał "Interwencji".