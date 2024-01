- My, nasi rodzice przeżywamy piekło. Dzieci nie mogą spać, my nie możemy spać. Tłuką się za oknami, szum wody, hałas, opary bryzy wodnej. Jesteśmy bezsilni - mówi.

Wszystko to za sprawą - jak mówi pan Piotr - bezdotykowej myjni samochodowej, która powstała trzy lata temu. Stoi ona bowiem dosłownie 10 metrów od okien domu państwa Malasińskich.

Koszmar mieszkańców. Postawiono im myjnię samochodową 10 metrów od domu

- Mieszkamy 10 metrów od tego stanowiska, od czterech stanowisk dokładnie. Każdy hałas słychać, podjeżdżający samochód słychać, trzepanie drzwiami, wycieraczkami, wrzucanie monety do tego automatu a później agregaty, szum wody uderzającej w karoserię. Po prostu koszmar - mówi pan Piotr.

- Tak się złożyło, że trzy lata temu urodziłam córkę, kiedy ta myjnia powstała, więc ona przez kilka pierwszych miesięcy spała w łazience, ponieważ łazienkę mamy z drugiej strony budynku - dodaje pani Zofia, żona mężczyzny.

ZOBACZ: "Interwencja". Kilka operacji i żadnej poprawy. Pan Tomasz boi się amputacji stopy

Myjnia do niedawna działała 24 godziny na dobę. Dziś działa do późnych godzin nocnych. Jednak nie oznacza to, że w nocy przestali pojawiać się na niej klienci.

- Jesteśmy od 5:50 na nogach, najczęściej jest to weekend, sobotę. To jest dla nas najgorsze - opowiada mężczyzna.

Dlaczego myjnia powstała kilka metrów od okien domu państwa Malasińskich? Okazuje się, że pozwalają na to przepisy. Inwestor nie musiał sprawdzać, jak taki obiekt będzie wpływał na jego sąsiadów.

Inwestor podejmie działania ws. uciążliwej myjni samochodowej

- Przepisy nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej na tego typu działalność, aczkolwiek miejscowy plan dopuszcza świadczenie tego typu usług, lecz nie może być to inwestycja uciążliwa - mówi Wiesław Parzygnat, zastępca wójta Gminy Nowy Targ.

- Inwestor już planuje zabudować ściany boczne tak, aby hałas nie rozprzestrzeniał się w kierunku właśnie nieruchomości - twierdzi Bartłomiej Garbacz, sekretarz powiatu nowotarskiego.

Próbowaliśmy skontaktować się z właścicielką myjni, aby zapytać, kiedy dokładnie planuje przebudowę myjni, aby poprawić komfort życia i wypoczynku państwa Malaśnikich w ich domu. Niestety nie zastaliśmy jej pod żadnym ze wskazanych nam adresów. Do dziś właścicielka myjni nie skontaktowała się z nami.

- Chodziłem jak żebrak, prosiłem ich, żeby cokolwiek zrobili, żeby to wygłuszyli dla dobra moich dzieci, dla dobra moich rodziców, dla mnie samego. Dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że jestem za likwidacją całkowitą. Już nie ma tolerancji, nie ma zlituj się - mówi pan Piotr.

Materiał wideo z "Interwencji" dostępny TUTAJ.