Najwięksi fani Adele z Europy mogą rezerwować w swoich kalendarzach 2,3,9 i 10 sierpnia ponieważ artystka wystąpi wtedy na wyjątkowych widowiskach w Monachium w Niemczech.

Z tej okazji, centrum wystawowe Neue Messe München wzniesie na swoim terenie specjalnie zaprojektowaną dla piosenkarki arenę. Scena ma znajdować się na świeżym powietrzu i każdorazowo pomieścić na widowni aż 80 tysięcy osób, po zsumowaniu miejsc siedzących oraz stojących.

Adele w Europie. Powstanie specjalna scena

Twórczyni takich hitów jak "Hello" czy "Easy On Me" wróci do występów na kontynentalnej Europie po ośmioletniej przerwie. W 2022 roku wystąpiła na koncercie w Hyde Parku w Londynie, ale na Kontynencie nie grała od wyprzedanej trasy w 2016 r. promującej m.in. jej wydany rok wcześniej album "25". W czerwcu Adele zakończy swoją rezydenturę w Las Vegas, gdzie co weekend występuje dla swoich fanów w Caesars Palace.

"Kilka miesięcy temu dostałam telefon w sprawie letnich pokazów. Byłam zadowolona z moich występów w londyńskim Hyde Parku i rezydentury w Vegas, więc nie miałam żadnych innych planów. Byłam zbyt ciekawa, aby nie podążać za tym pomysłem - jednorazowa, otwarta, specjalnie zaprojektowana arena pod show, jakiekolwiek chcę zaprezentować? Co?! Prawie dokładnie w środku Europy? W Monachium? To trochę randomowe, ale nadal fantastyczne" - napisała artystka na swoim koncie na Instagramie.

Adele wskazała również, że nie mogła wymyślić bardziej cudownego sposobu na spędzenie lata i zakończenia tej pięknej fazy życia oraz kariery niż występy bliżej jej domu podczas tak ekscytującego lata.

Sławna piosenkarka wraca do Europy. Zagra cztery koncerty w Monachium

Wizualizacje stadionu przedstawiają projekt areny w kształcie muszli z jasnymi obramowaniami oraz półkolistym chodnikiem prowadzącym na drugą scenę. Miejsce pomaga odtworzyć na większą skalę typ scenerii teatralnej, z której Adele korzysta podczas koncertów w Las Vegas.

Aby kupić bilet na widowisko artystki, należy zarejestrować się na jej stronie internetowej Adele.com do poniedziałku 5 lutego do godziny 18:00. Następnie fani otrzymają link do zakupu biletów we wtorek, 6 lutego. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych osób rozpocznie się w środę, 7 lutego o godzinie 10:00. Z kolei ogólna sprzedaż ruszy dwa dni później, w piątek, 9 lutego, również o godzinie 10. Ceny biletów nie są jeszcze znane.