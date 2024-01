Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas zwrócił się do Taylor Swift z prośbą o pomoc w podniesieniu frekwencji wśród młodych w trakcie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Urzędnik liczy, że piosenkarka wpłynie na swoich fanów tak, jak zrobiła to niedawno w kontekście wyborów w USA.

Na początku czerwca wyborcy w krajach członkowskich Unii Europejskiej pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W związku ze zbliżającymi się wyborami wysoko postawiony urzędnik wystosował apel do gwiazdy muzyki popularnej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas poprosiła o pomoc... Taylor Swift.

Piosenkarka przyjedzie w maju do Europy w ramach trasy koncertowej. Schinas ma nadzieje, że wykorzysta tę okazję, by zmotywować młodych wyborców do pójścia do urn.

Bruksela prosi o pomoc Taylor Swift. Chodzi o wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się raz na pięć lat i zazwyczaj nie wywołują emocji porównywalnych do wyborów krajowych, w związku z czym frekwencja jest znacznie niższa. W 2019 roku w całej Unii Europejskiej z prawa do głosu skorzystało 50,5 proc. uprawnionych. Przed dziesięcioma laty było to jedynie 42,5 proc. W Polsce głosowało wtedy kolejno: 45,5 proc. i 24 proc. wyborców.

Grupą wiekową, która najczęściej zostaje w domu, są ludzie młodzi. Wiceprzewodniczący KE Margaritis Schinas ma nadzieję, że Taylor Swift pomoże zmienić ten trend. Jak podkreśla, piosenkarka ma już w tym doświadczenie.

Wiceprzewodniczący KE apeluje do Taylor Swift. "Ma doświadczenie"

Choć gwiazda słynie przede wszystkich ze swojej muzyki, w ubiegłym roku odznaczyła się również zaangażowaniem w politykę. We wrześniu piosenkarka zamieściła na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 270 milionów użytkowników, wpis, w którym zachęcała fanów, by ci rejestrowali się do udziału w wyborach (w Stanach Zjednoczonych nazwisko nie pojawia się na liście wyborczej automatycznie po osiągnięciu pełnoletności). Dzień później zrobiło to 35 tysięcy młodych Amerykanów.

Schinas liczy, że podobny sukces uda się powtórzyć na Starym Kontynencie. "Mam wielką nadzieję, że ktoś z jej zespołu medialnego będzie śledził tę konferencję prasową i przekaże jej tę prośbę" - powiedział wiceprzewodniczący KE, cytowany przez portal Euronews. Nie wiadomo, czy apel dotarł do piosenkarki.

Euronews dodaje, że w celu zachęcenia młodych do głosowania w wyborach do PE cztery państwa UE - Belgia, Niemcy, Malta i Austria - obniżyły wiek czynnego prawa wyborczego do 16 lat.