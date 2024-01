Tusk przypomniał, że były premier "składał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z założeniem, że Konwencja stambulska, która ma chronić kobiety i dzieci przed przemocą, była niezgodna z konstytucją".

- Wycofanie tego wniosku oznacza definitywnie zakończenie niepotrzebnej kłótni wokół oczywistej konwencji, którą uzgodniliśmy lata temu. Byłem w to zaangażowany, kiedy po raz pierwszy byłem premierem - mówił.

- Ochrona kobiet przed przemocą to coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznych - podkreślił.

Niższy VAT dla jednej branży

Tusk zakomunikował również, że rząd zobowiązał się do obniżenia podatku VAT w tzw. branży beauty, bo podatek był wyższy niż np. w branży fryzjerskiej.

- Temat dotyczy ok. 30 tys. firm. Większość z nich to bardzo małe firmy. Blisko 100 tys. ludzi tam pracuje. Mam nadzieję, że to przyniesie ulgę i poczucie sprawiedliwości - powiedział i przekazał, że nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia.

Wybory samorządowe. "Żadnych haseł, tylko fakty"

Tusk jako szef KO obwieścił, że zapadła decyzja w sprawie złożenia wniosku o rejestrację komitetu wyborczego partii na wybory samorządowe. - Żadnych haseł, tylko fakty - odpowiedział na pytanie o slogan z jakim o samorządy ma walczyć jego formacja. Podkreślił, że najważniejsze są rozmowy z wyborcami.

- Kwietniowe wybory będą pierwszą poważną oceną zmiany, jaka zaszła późną jesienią w Polsce - zapowiedział.

Premier zapewnił, że jego ugrupowanie podchodzi do zbliżających się wyborów bardzo poważnie, a on sam w trakcie kampanii planuje odwiedzić kilkadziesiąt miejsc w Polsce.

Losy CPK. Decyzja jeszcze w pierwszym kwartale?

Premier pytany o losy Centralnego Portu Komunikacyjnego przekazał, że rozmawiał z wiceministrami odpowiedzialnymi za przyszłość inwestycji. - Chcemy zerwać z jakimkolwiek fałszem ws. tego projektu. (...) W wersji umiarkowanej to koszt 160 mld zł - przekazał, ale jego zdaniem może być znacznie drożej. - Mogłoby to kosztować 300 a nawet 600 mld zł - stwierdził.

- W sposób transparentny rekomendacje przedstawią eksperci i urzędnicy odpowiedzialni za projekt. Do końca pierwszego kwartału tego roku będzie to gotowe - zapowiedział.

Przedterminowe wybory

Na konferencji szefa rządu pojawiła się również kwestia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tusk został zapytany o możliwość skierowania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego.

W odpowiedzi premier stwierdził, że prezydent "nie ma żadnych podstaw" do podjęcia tak "irracjonalnego" ruchu i nie spodziewa się, by to zrobił. - Ja wiem, że to jest druga i ostatnia kadencja pana prezydenta - więc być może nie przejmuje się opinią publiczną - ale nie wygląda mi na człowieka, który chciałby - tak na żywca - dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki" - powiedział szef KO.

Tusk podkreślił, że nawet jeśli Duda zdecyduje się na ten krok i skieruje budżet do TK, nie będzie to powodem do zwołania wcześniejszych wyborów, ponieważ będzie to równoznaczne z uznaniem przez niego, że budżet jest. Premier podał jednak scenariusz, w którym byłoby to możliwe.

- Gdyby prezydent Andrzej Duda, na życzenie Jarosława Kaczyńskiego, w jakikolwiek sposób próbowałby blokować wypłaty pensji ludziom (...) to może razem z koalicjantami podejmiemy decyzję o skróceniu kadencji parlamentu, wobec czego dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych - stwierdził.

