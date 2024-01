Premier Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił - nawiązując m.in. do sytuacji związanej ze skazaniem polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - że "konstytucja praktycznie przestała obowiązywać", a "wyjściem jest okres przejściowy, a następnie wybory".

- Odnoszę wrażenie, że pan prezes Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości, i to już w skali, która przypomina groteskę, chociaż z pewnymi niebezpiecznymi akcentami - powiedział Tusk.

Tusk: Wypowiedzi Kaczyńskiego budzą politowanie

- Nie ulega wątpliwości, że część środowiska PiS nastawia się na destabilizację państwa i szuka różnych pretekstów, żeby państwo nie było na przykład zdolne to pomagania tym ludziom, o których dzisiaj debatujemy w Sejmie - opiekunom i rodzicom niepełnosprawnych - dodał premier.

Jak zauważył szef rządu. "skończyło się państwo, które wspierało takich ludzi, jak prawomocnie skazani przestępcy".

- Wypowiedzi Kaczyńskiego budzą politowanie. Widzę człowieka bardzo, bardzo pogubionego, który jeszcze jest w stanie sprawiać kłopoty z punktu interesów państwa polskiego, ale na tym właściwie kończy się dzisiaj jego sprawczość - zaznaczył Tusk.

WIDEO: D. Tusk: Odnoszę wrażenie, że pan prezes Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości

Premier o M. Kamińskim i M. Wąsiku: Nie mogą mieć złudzeń

Donald Tusk odniósł się także do spotkania prezydenta z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem.

- To jest coś przykrego. Nie dziwię się, że ludziom niedobrze się robi na widok prezydenta Rzeczypospolitej, który obściskuje przestępców - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem "za to, co robili nadużywając władzy do roku 2015".

- Przez rządy PiS-u dalej robili te same rzeczy, bo prezydent ich ułaskawił. Dzisiaj mamy podobną sytuację, znowu Prezydent RP angażuje cały swój autorytet, że swój to jest jego problem, ale instytucji, obściskując się z tymi ludźmi z ewidentną nadzieją, że oni dalej kiedyś będą mogli to robić - powiedział premier.

Tusk zaznaczył, że Kamińskiego i Wąsika czeka "trudny czas wyjaśniania tego wszystkiego, co robili w drugim i trzecim rządzie PiS-u".

- Nie mogą mieć złudzeń, że ta sprawa się skończyła - dodał.