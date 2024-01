Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to piękna inicjatywa, gdzie bezinteresownie można pomóc innym osobom. Wydarzenie łączy ludzi z całej Polski, od Bałtyku aż po Tatry. Warto jednak wiedzieć o tym, że pomaganie innym to nie tylko słuszna, obywatelska postawa. To także możliwość do odliczenia kwoty darowizny od podatku.