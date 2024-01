W Krakowie podczas 32. Finału WOŚP darczyńca wrzucił do puszek 100 tys. zł. Wolontariusze, którzy przyjmowali pieniądze, zaskoczeni sytuacją nie zapytali o imię starszego mężczyzny. Jak się okazało, był nim - specjalnie ucharakteryzowany - znany youtuber Budda.

Jeszcze w południe inicjator WOŚP Jurek Owsiak informował, że do puszki w Krakowie wrzucono 100 tys. zł. - W Krakowie była puszka, w której było jednorazowo 100 tys. złotych. Jednorazowo ktoś tyle wrzucił do puszki - mówił.

Kraków: Darczyńca wrzucił do puszek 100 tys. zł

Szefowa krakowskiego sztabu WOŚP Edyta Biel w rozmowie z PAP mówiła, że kwotę przekazano na Rynku Głównym, a gotówki było tak dużo, że potrzebne były dwie puszki.

- Powiedział, że zbierał pieniądze przez trzy lata, aby uzbierać okrągłą sumę. Zaczął wkładać po stówkach do jednej puszki. Pieniądze nie zmieściły się, więc potrzebna była druga puszka - mówiła. Wolontariuszki, które przyjmowały pieniądze były tak zaskoczone sytuacją, że nie zapytały o imię darczyńcy.

32. Finał WOŚP. Znany youtuber pokazał kulisy akcji

Jak się okazuje, 100 tys. na rzecz WOŚP przekazał w ten sposób znany youtuber Budda. O szczegółach akcji opowiedział w nagraniu opublikowanym jeszcze w niedzielę. - W związku z tym, że już kilka razy w historii tego kanału coś się faktycznie działo, to wolontariusze wiedzą, że można się nas spodziewać, więc postanowiłem przyodziać kamuflaż - wyjaśniał.



Youtuber na nagraniu pokazał, jak przebiegało przygotowanie do akcji i jego "metamorfoza". Budda, by wyglądać na starszego mężczyznę miał na twarzy zestaw protetyków silikonowych, sztuczne brwi i wąsy.



Budda pokazał również przekazanie pieniędzy na rzecz WOŚP. - Przygotowywałem się do tego przez kilka lat i chciałbym do pani puszki przekazać większą kwotę - powiedział do wolontariuszy, którzy nie ukrywali zaskoczenia.



Nagranie z akcji do tej pory odtworzono ponad 500 tys. razy, zbiera także setki komentarzy. "Człowiek o wielkim majątku, a sercu jeszcze większym" - napisał jeden z internautów. "Jesteś aniołem w ludzkiej skórze. Mało tego motywujesz pozytywnie, by inni ludzie też mieli ochotę pomagać" - dodał drugi.

anw / polsatnews.pl