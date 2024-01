Pieniądze zebrane podczas 32. finału Orkiestry trafią na wsparcie szpitalnych oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, a dokładniej - na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc.



Jurek Owsiak jeszcze w październiku zapowiadał, iż WOŚP chce kupić sprzęt dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci oraz dla 409 oddziałów dla dorosłych. W tym roku główne miasteczko Orkiestry powstało na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie będzie można wykonać spirometrię - proste i bezbolesne badanie płuc.

ZOBACZ: Szymon Hołownia wsparł WOŚP. Wystawił barierkę sprzed Sejmu

- Płuca po pandemii zmieniły się. Wiele osób do tej pory boryka się z problemami oddechowymi. To są zmiany włókniste, związane z tym, że doszło do niewydolności oddechowej - mówił w Polsat News dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.

32. finał WOŚP. Czym jest spirometria? Dzięki niej sprawdzamy stan płuc

Jak dodał ekspert, przez działania WOŚP "chcemy sprawdzić, co się dzieje w tych płucach". Jak wygląda więc spirometria?

- Oddychamy spokojnie, nabieramy dużo powietrza i wydmuchujemy (za pomocą urządzenia - spirometru) pod nadzorem technika. Jeśli ktoś ma obturację (skurcz w drogach oddechowych - red.), czyli zjawisko, którego szukamy, to ma wielki problem z wykonaniem spirometrii, bo w pierwszym momencie opróżnia całą zawartość płuc - wyjaśnił dr Dąbrowiecki.

ZOBACZ: Wolontariusze WOŚP chcieli kwestować przy kościele w Domachowie. Ksiądz nie wyraził zgody

Atrakcje w dziesiątkach polskich miast organizują lokalne sztaby WOŚP. O godz. 20:00 w całym kraju planowane jest tradycyjne Światełko do Nieba. W charytatywną akcję - istotnie szerzej, niż podczas ostatnich lat - zaangażowała się administracja państwowa, w tym wojsko oraz służby mundurowe.

Przedmioty na licytacje wystawili politycy, w tym prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Donald Tusk.

WOŚP. 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek

W tegoroczne wydanie zbiórki zaangażowało się 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, powstało też 1685 sztabów. Zasadniczy dzień kwesty to właśnie niedziela, nie oznacza to jednak, że na liczniku zbiórki jeszcze nie ma żadnej sumy.

Przed godz. 7:00 WOŚP podawała na swojej witrynie, że w ramach 32. finału zebrano 41 975 419 złotych. W zeszłym roku, podczas 31. finału, na konto Orkiestry wpłynęło łącznie rekordowe 243 259 387,25 zł. Z kolei w 2022 roku suma wyniosła 224 376 706,35 zł.

WIDEO: Suwałki: Rusza nowa akcja "Adoptuj Seniora" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl