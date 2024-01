Tuż przed Światełkiem do Nieba w Warszawie na scenie pojawił się Jurek Owsiak. - Po ośmiu latach znowu gramy ze służbami mundurowymi, znowu z nami jest Telewizja Publiczna, znowu jest z nami normalność, której błagam nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością - mówił.

Światełko do Nieba 2024. Jurek Owsiak: Znowu jest z nami normalność

- Dziś jesteśmy na całym świecie (...) To taki moment, kiedy tworzymy Polskę, która jest dla nas wszystkich, do przytulenia, do radości, do mówienia o niej jak najpiękniejszymi słowami - zaznaczył.

Owsiak wezwał, by "nie skończyło się to jutro". - Żeby to w nas było przez cały rok - powiedział.

Na scenie wspólnie z Jurkiem Owsiakiem do Światełka do Nieba odliczał m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pokaz rozpoczął się punktualnie o godz. 20. Światełko do Nieba, tak jak w ubiegłym roku odbyło się bez fajerwerków. W Warszawie scena, miasteczko i główne studio WOŚP powstały na błoniach PGE Narodowego.

Komenda Główna Policji poinformowała w niedzielę wieczorem, że 32. Finał WOŚP przebiegał bezpiecznie.

32. finał WOŚP? Ile zebrano?

O godz. 20:15 WOŚP podawała na swojej witrynie, że w ramach 32. finału zebrano do tej pory 100 362 721 zł. Kwotę, która znajduje się na koncie fundacji śledzić na bieżąco można [TUTAJ].

W 2023 roku podczas 31. finału, na konto WOŚP wpłynęło łącznie rekordowe 243 259 387,25 zł.

32. finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze trafią na wsparcie szpitalnych oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc.

Udział w 32. Finale WOŚP brali też samorządowcy i politycy. Wylicytować można m.in. aktywny dzień z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem czy trening tenisa z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Premier Donald Tusk przeznaczył na aukcję WOŚP automatyczny, pozłacany ołówek generała Władysława Sikorskiego, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia - barierkę spod Sejmu.

Natomiast prezydent Andrzej Duda wystawił na aukcję zestaw filiżanek do espresso z bilecikiem z osobistą dedykacją prezydenta, a pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda - wieczorową suknię wyszywaną cekinami.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w niedzielę również za granicą, m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie oraz na krańcach świata - w pobliżu biegunów południowego i północnego.

anw / polsatnews.pl/PAP