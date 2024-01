- Nie będę zajmował się Donaldem Tuskiem w osobistym sensie, tylko jego polityką - zadeklarował Jarosław Kaczyński w Lublinie, po czym przeszedł do oceny działań nowego rządu. - Demokracja, prawo to jest od początku tej władzy bezczelnie łamane. Wolą Tuska jest, żeby jego wola była prawem - mówił.

Spotkanie z mieszkańcami Lublina, na wzór tych odbywających się podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w ubiegłym roku, rozpoczęło się od odśpiewania hymnu.

Gdy na scenie pojawił się Kaczyński na sali zaczęto skandować "Jarek, Jarek", uniemożliwiając mu rozpoczęcie wypowiedzi. - Miło mi, że się tam młodo czuję, za chwile 75 lat, późniejsza starość, a tu "Jarek", także dziękuję bardzo - mówił.

- Nie będę zajmował się Donaldem Tuskiem w osobistym sensie, tylko jego polityką - zaznaczył, po czym skupił się na ocenie działań nowego rządu.

- Demokracja, prawo to jest od początku tej władzy bezczelnie łamane. Wolą Tuska jest, żeby była prawem - mówił. - Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego - dodał.

Jarosław Kaczyński: Plany są jeszcze bardziej daleko idące, mają atakować Trybunał Konstytucyjny

Jarosław Kaczyński odniósł się również do pobytu w zakładach karnych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak ocenił, było to "uwięzieniem tych, którzy walczyli z przestępczością na górze". - Przynajmniej jeden z nich, kiedy mimo ułaskawienia prezydenta, znaleźli się w więzieniu, został poddany działaniom, które w przepisach Rady Europejskiej, traktowane są jako tortury. Chodzi o przymusowe karmienie ministra Kamińskiego (...) To było pewnie na samej górze zaplanowane prześladowanie - mówił.



- Są kolejne akty łamania prawa. Wkroczenie do Prokuratury Krajowej, próba jej przejęcia - wymieniał Jarosław Kaczyński. - Plany są jeszcze bardziej daleko idące, mają atakować Trybunał Konstytucyjny. Już go teraz nie uznają - powiedział.



Prezes PiS ocenił, że nowy rząd ma w planach wprowadzenie euro w Polsce, które będzie "wielkim rabunkiem". - Euro to jest jeden wielki rabunek, to jest to, co będzie prowadziło do sytuacji takiej jak w Niemczech, gdy coś, co było warte markę, później za dwie marki wymieniano euro, a to samo kosztowało euro. We Francji było jeszcze gorzej, tak samo będzie w Polsce, to będzie fatalna decyzja - przypominał.

Tekst jest aktualizowany

PiS rusza na spotkania w kraju. Morawiecki: Zaczynamy nasz powrót do władzy

W piątek Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS rozpoczyna spotkania z mieszkańcami Polski. - Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja - mówił.

ZOBACZ: "Uśmiech Jokera", "połamana konstytucja". M. Morawiecki na spotkaniu w Katowicach

W sobotę m.in. odbyło się spotkanie wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego w Katowicach. - Zaczynamy nasz powrót do władzy, naszą drogę do zwycięstwa - powiedział były premier.

WIDEO: Jan Grabiec o Jarosławie Kaczyńskim: Powinien przeprosić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw / polsatnews.pl