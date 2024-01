- Miała być uśmiechnięta Polska, a mamy nienawistny, cyniczny uśmiech Tuska "Jokera" - mówił w Katowicach Mateusz Morawiecki. W weekend wiceprezes PiS wraz z innymi politykami partii spotka się z mieszkańcami polskich miast. - Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja - zapowiadał Jarosław Kaczyński.

W sobotę były premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Katowic. - Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Zaczynamy nasz powrót do władzy, naszą drogę do zwycięstwa - powiedział na początku spotkania.

Oceniał działania nowego rządu w ostatnich tygodniach. - Obecna władza w ciągu kilku tygodni połamała wszystkie podstawowe reguły praworządności. (...) Konstytucja została w wielu artykułach połamana, połamane zostały ustawy, a minister sprawiedliwości wchodzący do prokuratury z przyrządami ślusarskimi i ze specjalnie do tego dobranym zespołem, przejdzie do historii i będzie opisywany jeszcze za sto lat, jako przykład antydemokratycznego, antywolnościowego działania - mówił.

Mateusz Morawiecki: Zemsta i nienawiść są polem działania obecnie rządzących

Publiczność na słowa Morawieckiego zareagowała oklaskami. - Nie klaszczcie ministrowi Bodnarowi, który chyłkiem wchodzi do prokuratury - zwrócił uwagę wiceprezes PiS.

- Mamy dość bezczelności tej władzy, oszustwa. Miało być pojednanie, a jest wykopanie Rowu Mariańskiego pośrodku Polski. Zemsta i nienawiść są polem działania obecnie rządzących. Miała być uśmiechnięta Polska, a mamy nienawistny, cyniczny uśmiech Tuska "Jokera". Uśmiech, który straszy i pokazuje ich prawdziwe intencje - powiedział.

Jak oceniał, zapowiadane przez nowy rząd obietnice wyborcze nie zostaną zrealizowane. - Nie dziwię się, że ludzie patrzą na obietnice i myślą, że będą realizowane, bo przez osiem lat naszych rządów pokazaliśmy, że na tym polega polityka - dodawał.

Mateusz Morawiecki zarzucał, że obecny rząd "chwali się" obietnicami zrealizowanymi w ostatnich latach przez PiS.

PiS wraca do spotkań w Polsce. Kaczyński: Władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w weekend czołowi politycy PiS spotkają się w miastach wojewódzkich z mieszkańcami na otwartych wydarzeniach. - Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja - mówił.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zdradził, że spotkania polityków PiS z mieszkańcami polskich miast odbywać się będą pod hasłem "Bądźmy Razem".

W sobotę prezes PiS pojawi się w Lublinie, Beata Szydło w Krakowie, Mariusz Błaszczak w Białymstoku i Olsztynie, Przemysław Czarnek w Siedlcach, Mateusz Morawiecki oprócz wizyty w Katowicach ma zaplanowane spotkanie z mieszkańcami Łodzi.

anw / polsatnews.pl