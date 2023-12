W wywiadzie dla Rossija 1 prezydent Rosji został poproszony o odniesienie się do słów Joe Bidena. Chodzi o wypowiedź, w której prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że "jeśli Rosja zajmie Ukrainę, nie zatrzyma się na niej". Biden przemawiał wówczas do Kongresu i prosił polityków o poparcie pakietu wsparcia dla Kijowa.

- To kompletna bzdura. Myślę, że prezydent Biden to rozumie. To tylko figura retoryczna, mająca usprawiedliwić jego błędną politykę w kierunku rosyjskim - odparł Putin.

"Rosja nie ma interesu, by walczyć z NATO"

W kontekście słów Joe Bidena Władimir Putin był dopytywany o potencjalny konflikt pomiędzy Rosją i Sojuszem Północnoatlantyckim.

- Prezydent dużego kraju, państwa NATO, tym bardziej jedynego właściciela NATO, a Stany Zjednoczone są właścicielem NATO - to jest ich podwórko, cała organizacja NATO nie może zrozumieć, że Rosja nie ma powodu, żadnego interesu, żadnego geopolitycznego, gospodarczego, wojskowego, by walczyć z krajami NATO - powiedział Putin.

ZOBACZ: Rosja. Władimir Putin przeprasza za zbyt wysoką cenę jajek. Złożył obietnicę emerytce

- Nie mamy wobec nich żadnych roszczeń terytorialnych, nie chcemy psuć z nimi stosunków. Wręcz przeciwnie. Rosja jest zainteresowana rozwojem stosunków z tymi krajami - mówił dalej.

Ocenił również, że problemy pomiędzy Rosją i NATO są kreowane sztucznie.