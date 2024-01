Nasz kraj po raz kolejny znajdzie się między dwoma masami powietrza: ciepłą z zachodu i próbującym się odbudować wyżem pochodzenia arktycznego. Co to oznacza w praktyce? Niestety niewiele dobrego. Przed nami sporo chmur, deszczu i mokrego śniegu. Co jeszcze wydarzy się w pogodzie? O tym w dalszej części newsa!

Jaka pogoda w piątek, 26.01.24 rano?

Jeśli w jakiś sposób można zwizualizować podział kraju na część zimną i cieplejszą, to w piątkowy poranek będzie to właśnie mapa z rozkładem temperatur. Dość dobrze widać na niej, jak daleko sięgają cieplejsze masy powietrza z zachodu i trzeba zwrócić uwagę na to, że termika będzie o wiele niższa, niż dwa dni temu:

Termika na rano



Można przyjąć, że wartości zbliżone do -1 stopnia Celsjusza zadomowią się na prawym brzegu Wisły z „odchyleniem” na zachód na Kielecczyźnie. Mroźno też w Sudetach i w Karpatach. W Tatrach chłód może dość mocno dać się we znaki – przewidujemy, że krótko po wschodzie słońca słupki rtęci pokażą tam -7 kresek. Podobne wartości w Bieszczadach. W Sudetach mróz nieco mniejszy. Nawet w masywie Śnieżki liczymy na nie więcej niż 4 stopnie poniżej zera. A gdzie będzie najcieplej?



Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: na dość niewielkiej przestrzeni w skali kraju, ciągnącej się od ziemi lubuskiej, przez Wielkopolskę po północne krańce Dolnego Śląska. Tam liczymy na +4 stopnie Celsjusza.

W całym kraju spore zachmurzenie, gdzie dominować będą chmury piętra niskiego. Na prawym brzegu rzeki Wisły możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i w centrum raczej bez opadów, jednak nie ma co liczyć na bezchmurne przedpołudnie. Niewielkie szanse na krótkotrwałe okienko pogodowe mają tylko mieszkańcy zachodniej części Dolnego Śląska.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia:

przed porywistym wiatrem (na Pomorzu może wiać naprawę mocno!);

przed opadami marznącymi.

Ostrzeżenia IMGW

Jaka pogoda w piątek, 26.01.24 popołudniem?

Podział kraju na część cieplejszą i chłodniejszą wciąż będzie obowiązywał. Spodziewamy się, że im dalej na wschód, tym większe szanse na termikę zbliżoną do zera stopni Celsjusza. Z godziny na godzinę rosną też szanse na całodobowe przymrozki w górach, co z pewnością ucieszy miłośników nart i snowboardów.

Termika na popołudnie



Najcieplej, z wartościami zbliżonymi do 5-6 stopni powyżej zera będzie:

na Pomorzu Zachodnim,

na ziemi lubuskiej,

w Wielkopolsce,

na Dolnym Śląsku (z wyłączeniem południowych krańców województwa),

na Opolszczyźnie.

Warto odnotować, że nad zdecydowaną większością terytorium Polski biomet będzie korzystny. Pogoda będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie zwłaszcza na południowym wschodzie:

TwojaPogoda biomet

Jaka pogoda w piątek, 26.01.24 wieczorem?

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że sytuacja termiczna nie ulegnie zbyt dużym zmianom. Nie można więc z całą stanowczością stwierdzić, że wracają siarczyste mrozy i że nad wschodnią Polskę znów ściąga prawdziwy podmuch zimy, z wartościami przekraczającymi -20 stopni. W bliskim i średnim horyzoncie czasowym nic takiego nie powinno się wydarzyć.

Termika na wieczór



Najzimniej w Bieszczadach: tam do -7 stopni Celsjusza. Najcieplej wciąż na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska, gdzie termometry wyhamują przy 4 kreskach na plusie. W centrum od 0 do +2 stopni, co może stworzyć pewne zagrożenie na szosach.

Po przejściu frontu z opadami deszczu i śniegu na wschód będą poprawiać się warunki w zachodniej Polsce. Są nawet pewne szanse na to, że pod wieczór i w nocy mieszkańcy Pomorza, województwa lubuskiego i Dolnego Śląska będą mieli szanse wpatrywać się w piękne, rozgwieżdżone niebo.



W tym samym czasie mieszkańcy dzielnic centralnych będą mieli nad głowami gęste chmury, a w Polsce wschodniej popada śnieg, choć nie ma co nastawiać się na zbyt duży opad. Warto jednak zerknąć na pokrywę śnieżną w górach przed weekendem. A tutaj – ku zdziwieniu wielu osób – zaczyna robić się całkiem ciekawie!

Opady śniegu



Białego puchu nie brakuje między innymi w:

Beskidzie Żywieckim,

Tatrach,

Pieninach,

Bieszczadach.

Nieco śniegu można znaleźć też w Beskidzie Śląskim i Małym oraz Niskim, jednak tam krajobraz nie zdążył się jeszcze zabielić zbyt mocno. Dla kontrastu, w Sudetach o biały puch bardzo trudno – nawet w Kotlinie Kłodzkiej i okolicach Śnieżki! Czy ten stan rzeczy wkrótce się zmieni? O tym opowiemy w jutrzejszym newsie pogodowym!

