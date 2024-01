Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach poinformował, że woda dostarczana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach nie jest zdatna do picia. Wody nie należy spożywać, używać do mycia owoców czy zębów, a także do celów sanitarnych. Dla mieszkańców miasta przyszykowano specjalne beczkowozy.