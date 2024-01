Śmiertelna choroba wraca do Europy. Według najnowszych danych w Europie nastąpił 30-krotny wzrost zachorowań na odrę. Światowa Organizacja Zdrowia wydała w tej sprawie pilne ostrzeżenie, namawiając do masowych szczepień.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała pilne ostrzeżenie w związku z alarmującym wzrostem zachorowań na odrę w Europie. Od stycznia do października 2023 r. w 40 z 53 państw członkowskich regionu zgłoszono ponad 30 tys. przypadków odry. W porównaniu z 941 przypadkami zgłoszonymi w całym 2022 r. stanowi to ponad 30-krotny wzrost.

Choroba nabiera tempa. WHO alarmuje

Powodem wzrostu zachorowań na odrę ma być m.in. małe wyszczepienie wśród najmłodszych. Dwa na pięć przypadków zarażenia ma dotyczyć dzieci w wieku od jednego do czterech lat. Co piąty dotyczy osób w wieku 20 lat i starszych. Według szacunków WHO, tendencja może ulec pogorszeniu, jeśli ludzie nie będą szczepić swoich dzieci przeciwko tej chorobie.

ZOBACZ: USA: Tajemnicza choroba atakuje psy. Naukowcy mają pewną teorię

- Szczepienia to jedyny sposób, aby chronić dzieci przed tą potencjalnie niebezpieczną chorobą. Konieczne są pilne działania w zakresie szczepień, aby zatrzymać przenoszenie wirusa i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się - powiedział dyrektor regionalny WHO dr Hans Kluge cytowany przez "The Guardian".

Lekarz i ekspert ds. zdrowia publicznego przekazał również, że z powodu choroby w Europie odnotowano w ostatnim czasie 21 tys. hospitalizacji i pięć zgonów zgłoszonych w dwóch krajach.

Odra wraca do Europy. Konieczne masowe szczepienia

Odra może prowadzić do poważnych powikłań, niepełnosprawności lub w najgorszym wypadku śmierci. Może wpływać na płuca, mózg, powodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ślepotę i drgawki.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że ​​winę za wzrost przypadków ponosi spadający procent wyszczepienia oraz zwiększona ilość osób podróżujących za granicę po pandemii Covid-19. Może to mieć wpływ na zwiększenie ryzyka transgranicznego przenoszenia chorób i rozprzestrzeniania się jej w obrębie różnych społeczności.

ZOBACZ: Samotność może działać jak wypalenie 15 papierosów dziennie. WHO alarmuje

Wskaźniki zaszczepienia pierwszą dawką szczepionki MMR, chroniącej przed odrą, spadły w całej Europie z 96 proc w 2019 roku do 93 proc. w 2022. W tym samym okresie zaszczepienie drugą dawką spadło z 92 proc. do 91 proc.

Według WHO w 2022 r. 83 proc. dzieci otrzymało pierwszą szczepionkę przeciwko odrze w pierwszym roku życia, co oznacza wzrost w porównaniu z 81-procentowym zaszczepieniem w 2021 roku, ale spadkiem z 86 proc. przed pandemią.