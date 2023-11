Tajemnicza choroba – jeszcze bez nazwy - zabiła już dziesiątki psów w USA. Infekcja układu oddechowego skutkuje kaszlem, łzawieniem oczu, kichaniem, zmęczeniem i trudnościami w oddychaniu. Objawy w licznych przypadkach nie znikają nawet po zastosowaniu silnych leków. Odporność na leczenie może powodować zapalenie płuc, a ostatecznie doprowadzić do śmierci.

Weterynarze nie są w stanie jednoznacznie określić, co jest za to odpowiedzialne. Jednak naukowcy mają nową teorię. Jak podaje NBC News, badacze z Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej Uniwersytetu New Hampshire i Hubbard Center for Genome Studies zidentyfikowali patogen, który może rzucić światło na sprawę.

Tajemnicza choroba atakuje psy. Naukowcy odkryli nową bakterię

Od grupy 30 psów, które zostały zakażone w ubiegłym roku i 40, które zachorowały w tym roku, pobrano próbki genetyczne. Naukowcy odkryli w nich nieznany wcześniej zarazek, który określili stwierdzeniem "funky bacterium" tłumaczonym jako "dziwna bakteria". Prawdopodobnie wyewoluował ze składnika mikrobiomu psa.



"Jest mniejsza niż zwykła bakteria. Krótko mówiąc ta "dziwna" bakteria może być ciężka do znalezienia i zsekwencjowania" - powiedział David Needle, kierownik sekcji patologii na uniwersytecie w New Hampsire cytowany przez NBC News.

"Mniejszym patogenom prawdopodobnie łatwiej jest się przedostać przez układ odpornościowy psa w górnych drogach oddechowych. Jeśli dostanie się do płuc, istnieje ryzyko zapalenia" – wyjaśnił inny badacz z uniwersytetu.



Konieczne są dalsze badania nad bakterią. Dzięki nim może udać się ustalić i określić czym najlepiej leczyć dotknięte chorobą psy. Struktura bakterii dostarczyła jednak już kilku wskazówek. David Needle zasugerował, że skuteczna w walce z chorobą może być doksycyklina - rodzaj antybiotyku.

