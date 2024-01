- Widzę, że temat panów Kamińskiego i Wąsika rozgrzewa emocje. Oni nie są posłami - powiedział Szymon Hołownia. Marszałek dodał, że mają prawo do skorzystania z przepustek umożliwiających wejście na teren Sejmu. Zapowiedział jednak, że nie da im tej możliwości podczas posiedzeń w tym tygodniu. - Zarekomenduję Prezydium Sejmu, by panom nie zostały wydane przepustki - powiedział.

Marszałek Hołownia poruszył temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy we wtorek opuścili zakłady karne. Pojawiają się doniesienia, że obaj pojawią się w czwartek w Sejmie, gdzie będzie trwało posiedzenie. Jak twierdzą politycy koalicji, nie mają oni mandatów, co oznacza, że nie powinni uczestniczyć w obradach.

- Widzę, że temat panów Kamińskiego i Wąsika rozgrzewa emocję. (...) Panowie nie są posłami. Wynika to nie z postanowienia marszałka, ale z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Ja stoję na stanowisku, że nie może być równych i równiejszych wobec prawa - powiedział Szymon Hołownia.

Hołownia: Zarekomenduję, by nie wydawać przepustek

- Straż Marszałkowska wie, że mają nie znajdować się na sali i liczę, że się na niej nie znajdą. Jako byli posłowie mają jednak prawo wyrobić sobie specjalną legitymację. Gorąco do tego zachęcam - dodał.

Marszałek dodał jednak, że - będąc w obawie, że w Sejmie dojdzie do awantury - w tym tygodniu nie pozwoli Kamińskiemu i Wąsikowi na skorzystanie z przepustek.

- To jest parlament, nie ring, nie studiu telewizyjne. To nie jest miejsce do jakiś manifestacji - stwierdził Hołownia, dodając, że "zarekomenduję Prezydium Sejmu, by panom nie zostały wydane przepustki jednodniowe na dwa dni - czwartek i piątek", gdy będzie trwało posiedzenie Sejmu.

Szymon Hołownia dodał, że na pewno nie dojdzie użycia siły fizycznej wobec Wąsika i Kamińskiego, jeśli będą w czwartek próbowali dostać się do parlamentu. - Użycie siły jest nie na miejscu i nigdy nie powinno mieć miejsca. Na pewno byli posłowie nie będą mogli głosować, bo ich karty nie działają - dodał marszałek, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Zmiany w Sejmie

W trakcie konferencji Hołownia mówił także o elementach, które zmienią się w Sejmie lub wrócą po latach. - Od 1 lutego wraca możliwość indywidualnego zwiedzania Sejmu. Myślę, że nie mamy się czego bać - zapowiedział Hołownia.

Marszałek zapowiedział także "niespodziankę", czyli powstanie aplikacji konstytucyjnej. - Wiecie, że lubię wzruszać się nad konstytucją. W tej chwili trwają ostatnie prace, które pozwolą mieć w aplikacji tekst konstytucji, ale też wyszukiwać w nim odpowiednie frazy, jak np. ułaskawienie - mówił lider Polski 2050.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

We wtorek wieczorem Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik opuścili zakłady karne w Radomiu oraz Przytułach Starych koło Ostrołęki. Stało się tak dzięki decyzji Andrzeja Dudy, który ułaskawił polityków Prawa i Sprawiedliwości, skazanych wcześniej w tzw. aferze gruntowej.