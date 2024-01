Wąsik i Kamiński pojawili się w środę około godz. 14.45 w Pałacu Prezydenckim. Ułaskawieni dzień wcześniej politycy i byli szefowie CBA przybyli na spotkanie z Andrzejem Dudą.

W środę rano w programie "Graffiti" wizytę polityków u prezydenta zapowiedziała Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Według pierwotnych informacji do spotkania miało dojść o godz. 15.

- Myślę, że będą rozmawiali o tych sprawach, które się zakończyły, ale również o sprawach, które są przed nami - zapowiedziała.

Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

We wtorek prokurator generalny przesłał do prezydenta akta ws. ułaskawienia byłych szefów CBA. "Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego" - podkreślono w komunikacie resortu sprawiedliwości.

- Nie mniej ta opinia jest, procedura została dopełniona - skomentował prezydent podczas swojego wtorkowego oświadczenia.

- Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego. Wystąpiłem o przesłanie akt i opinii do pana prokuratura generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach została do mnie dostarczona - poinformowała głowa państwa.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Zostali skazani za przekroczenie uprawnień

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali 11 stycznia osobno przewiezieni do zakładów karnych w Przytułach Starych koło Ostrołęki i do Aresztu Śledczego w Radomiu w związku z prawomocnym skazaniem polityków przed Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2023 roku na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawień w działaniach operacyjnych w tzw. aferze gruntowej.

Politycy PiS zostali już raz ułaskawieni przez prezydenta w listopadzie 2015 roku. W czerwcu 2023 roku Sąd Najwyższy w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

