Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że dziś, w czwartek, rekordowe temperatury, z jakimi mierzyliśmy się wczoraj raczej nam nie grożą. Owszem, wciąż będzie w miarę ciepło, jednak raczej nie ma co liczyć na wartości dwucyfrowe. Jakby tego było mało, pogoda nie znosi próżni, co uchyli furtkę do spływu chłodnego powietrza nad część Polski. Gdzie i kiedy się ochłodzi?