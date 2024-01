Lotniska w Wielkiej Brytanii zostały sparaliżowane przez orkan Isha. Porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę uniemożliwiły bezpieczne loty.

Wiele rejsów, których celem były brytyjskie lotniska, zostało przekierowanych do bezpieczniejszych portów w Europie kontynentalnej. W szczególnie trudnej sytuacji był Ryanair, którego bazą jest Dublin, gdzie tylko w niedzielę odwołano 166 lotów, a 36 zostało przekierowanych.

Samoloty przekierowywane do innych krajów

Jeden z samolotów Ryanaira, który leciał z Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich do Dublina, dotarł niemal do stolicy Irlandii, po czym zawrócił i został skierowany do Bordeaux we Francji.

Inna maszyna Ryanaira, która leciała z Manchesteru do Dublina, próbowała lądować w stolicy Irlandii, ale ostatecznie została skierowana do Paryża. "Lot, który zwykle trwał pół godziny, zmienił się w 2,5-godzinny rejs" - czytamy.

Samolot, który miał pokonać trasę między tymi samymi miastami przez trzy godziny krążył w pobliżu Dublina, podjął też próbę lądowania w Belfaście, krążył nad Glasgow, a ostatecznie wylądował w Liverpoolu.

CNN opisał też przypadek maszyny, która leciała z Shannon do Edynburga. Po pojawieniu się nad Szkocją został ostatecznie przekierowany do Kolonii w Niemczech.

Z kolei samolot Lufthansy lecący z Monachium do Dublina był zmuszony zawrócić na drugi krąg i wrócić do stolicy Bawarii.

