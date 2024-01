64-letni mężczyzna z powiatu ciechanowskiego zginął podczas odsnieżania swojej posesji. Mężczyzna został przygnieciony przez ładowarkę rolniczą, która zsunęła się do rowu. Okoliczności wypadku bada policja.

Tragiczne zdarzenia rozegrały się w Wiksinie w województwie mazowieckim w sobotę rano. Jeden z mieszkańców, 64-letni mężczyzna, postanowił wówczas odśnieżyć swoją posesję.

Tragedia podczas odśnieżania. 64-latek przygnieciony przez ładowarkę rolniczą

Chwilę po godz. 9 zabrał się do pracy. Do usunięcia śniegu użył ładowarki rolniczej. W pewnym momencie, chcąc oczyścić chodnik przed posesją, wjechał na drogę publiczną w miejscu, gdzie biegnie także ścieżka rowerowa. Wtedy doszło do tragedii.

- Podczas odśnieżania maszyna zsunęła się do rowu i przygniotła 64-latka - poinformowała asp. Magda Zarembska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

ZOBACZ: Tragedia pod Giżyckiem. Ciało 73-latka w zaspie śnieżnej

Na miejsce wypadku wysłano zespół ratownictwa medycznego. - Niestety, mimo podjętych czynności ratunkowych mężczyzna zmarł - dodała asp. Zarembska.

Tragedia podczas odśnieżania. Policja prowadzi dochodzenie

Obecnie ciechanowscy policjanci badają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Korzystając z okazji, asp. Zarembska zaapelowała o zachowanie ostrożności przy tego typu pracach. - Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii - podkreśliła.

WIDEO: Wojciechowska van Heukelom wywołała oburzenie w Sejmie. Mówiła o Filiks Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kjt / polsatnews.pl