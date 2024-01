Tłum powitał Macieja Wąsika gromkimi brawami i okrzykami. Po chwili zebrani odśpiewali hymn.

- Chcę wam bardzo podziękować za wspaniałe przyjęcie - powiedział Maciej Wąsik.

We wtorek wieczorem były wiceszef CBA Maciej Wąsik opuścił zakład karny w Przytułach Starych koło Ostrołęki. To echo decyzji Andrzeja Dudy o ułaskawieniu skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu ułaskawienia, pod zakładami karnymi zebrali się zwolennicy oraz parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, apelując o jak najszybsze uwolnienie osadzonych.

Politycy PiS ułaskawieni przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ponownym zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wcześniej minister sprawiedliwości przesłał do głowy państwa dokumenty ws. ułaskawienia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bodnar wydał też wniosek o niekorzystanie z prawa łaski. Kamiński i Wąsik zatrzymani zostali w Pałacu Prezydenckim dokładnie dwa tygodnie wcześniej.

- Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, apeluję o natychmiastowe zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego. Wystąpiłem o przesłanie akt i opinii do pana prokuratura generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach została do mnie dostarczona - poinformowała głowa państwa.

Doradca prezydenta Błażej Poboży stwierdził w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, że "nic nie stoi na przeszkodzie", aby osadzeni politycy PiS opuścili we wtorek zakłady karne. - To są posłowie. Miejsce Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jest na Wiejskiej, a nie w zakładzie karnym, gdzie są bezprawnie przetrzymywani - dodał były wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.