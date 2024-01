Prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie dla mediów ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. We wtorek prokurator generalny przesłał do prezydenta akta ws. ułaskawienia byłych szefów CBA wraz z negatywną opinią.

We wtorek po południu prokurator generalny Adam Bodnar negatywnie zaopiniował wniosek Andrzeja Dudy o wszczęcie postępowania ułaskawieniowego. Nie jest to jednak wiążące dla prezydenta.

11 stycznia prezydent Andrzej Duda ogłosił, że na prośbę żon skazanych polityków wszczyna postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Zaapelował wówczas do Prokuratora Generalnego, Adama Bodnara, o zwolnienie polityków PiS z odbywania kary w więzieniach. - Mam nadzieję, że prokuratur Adam Bodnar pochyli się nad tym wnioskiem szybko, zgodnie z interesem Polski, najlepiej pojętym - mówił wówczas prezydent.

Tryb prezydencki, na którego zastosowanie zdecydował się Andrzej Duda, może służyć ułaskawieniu, gdy istnieją uzasadnione przypuszczenia, że skazany zasługuje na łaskę ze względu na odbycie znacznej części kary pozbawienia wolności, bardzo trudną sytuację rodzinną lub zdrowotną, osadzony cieszy się nienaganną opinią środowiskową lub naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem.

Pierwsze kroki w związku z tą decyzją skierowane zostają do Prokuratora Generalnego, który musi odnieść się do decyzji w sprawie ułaskawienia. Prokurator może zdecydować o zawieszeniu wykonywania kary i zwolnić skazanych na czas trwania postępowania ułaskawieniowego. Według polityków PiS przesłanką do zwolnienia więźniów ma być prowadzony przez nich strajk głodowy.