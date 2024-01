O projekcie nowego prawa poinformował przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin.

"Informowaliśmy was o potrzebie karania osób w tym postaci kultury, które oblewają błotem nasz kraj oraz żołnierzy i oficerów zaangażowanych w specjalną operację wojskową" - napisał Wołodin.

"Przygotowano projekt, który pozwoli konfiskować pieniądze, kosztowności i inna własność, którą można finansować działalność przeciwko bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo sąd będzie mógł swoimi wyrokami pozbawiać tytułów honorowych" - dodał Wiaczesław Wołodin.

Według nowego prawa karane ma być rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości" na temat armii i dyskredytowanie armii rosyjskiej. Konfiskata majątku będzie grozić również za nawoływanie do działalności ekstremistycznej, nawoływanie do działań naruszających integralność terytorialną Federacji Rosyjskiej.

Dodatkowo sąd będzie mógł zabrać majątek osób, które wzywają do nałożenia sankcji na Rosję, wspierają wykonywanie takich sankcji oraz "wspierają nazizm".

Jak podaje niezależny portal Meduza, ustawa otrzymała "bezwarunkowe" wsparcie rządu. Dotychczas rosyjskie prawo przewidywało przepadek majątku tylko w przypadku, gdy został on nabyty podczas przestępstwa.

W ostatnich latach rosyjskie sądy wielokrotnie skazywały osoby, które uznano za przeciwników agresji na Ukrainę. Pod koniec grudnia wyrok siedmiu i pięciu lat więzienia usłyszeli Artem Kamaradin i Jegor Sztowba.

Mężczyźni zostali skazani na podstawie artykułów dotyczących "podżeganie do nienawiści" i "wzywania do działań zagrażających bezpieczeństwu państwa". Jak wskazywała AFP, ich wina polegała na tym, że we wrześniu 2022 roku wzięli udział w publicznym recytowaniu wiersza "Zabij mnie, milicjancie!" na placu Triumfalnym w Moskwie.

