Sąd kościelny stwierdził, że Aleksiej Umiński złamał przysięgę i powinien zostać "wydalony ze święceń kapłańskich". Decyzję przekazano patriarsze Cerkwi Cyrylowi, który zdecydowanie popiera Władimira Putina.

Jak wskazała agencja Reutersa, sprawa niepokornego duchownego pokazuje, jak kościół tłumi wewnętrznych przeciwników wojny. W wyroku wskazano, że Aleksiej Umiński odmówił odczytania "Modlitwy za Świętą Ruś", którą Cyryl uczynił obowiązkową podczas nabożeństw.

"Oto ci, którzy chcą walczyć, chwycili za broń przeciwko Świętej Rusi, mając nadzieję na podzielenie i zniszczenie jej zjednoczonego ludu" - głosi modlitwa. Jej tekst został po raz pierwszy wypowiedziany przez Cyryla 25 września 2022 r., siedem miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę.

"Powstań, Boże, aby pomóc swojemu ludowi i daj nam zwycięstwo dzięki twojej mocy" - głosi kolejny fragment.

Rosja. Cerkiew karze duchownych, którzy sprzeciwili się wojnie

Według grupy Christians Against War w Rosji ukarano dziesiątki duchownych, którzy odmówili odczytania modlitwy lub modlili się o pokój. Aleksiej Umiński jest obecnie najbardziej znanym duchownym, którego spotkały represje.

Przez 30 lat służył jako starszy kapłan w cerkwi Świętej Trójcy w Moskwie. Przed prawosławnym Bożym Narodzeniem został nagle zwolniony. To Umiński prowadził pogrzeb Michaiła Gorbaczowa w 2022 r., ale duchowny był przede wszystkim znany ze swojej działalności w hospicjum dla dzieci i dorosłych.

Umiński wyraźnie zaznaczał swój sprzeciw w stosunku do wojny. W listopadzie 2022 r. wskazał w wywiadzie, że język wojny "nie pasuje do liturgii kościelnej". Zachęcał również, by wierni szukali kapłanów modlących się przede wszystkim o pokój, a nie zwycięstwo.

- Każde zwycięstwo jest zawsze pyrrusowym zwycięstwem w tych wojnach... We współczesnych wojnach każde zwycięstwo jest prawie zawsze równoznaczne z samozniszczeniem - mówił duchowny.

Pokojowy duchowny zastąpiony zwolennikiem wojny

Ekspertka ds. Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej Ksenia Łuczenko zauważyła, że wyrok na Aleksieja Umińskiego był nieuzasadniony. Modlitwa, której nie odczytał, nie została zatwierdzona przez Święty Synod.

Sam duchowny nie skomentował wyroku. Wyrok został wydany bez jego obecności, ponieważ Umiński trzykrotnie nie stawił się na rozprawy.

W obronie Umińskiego wystąpiła część wiernych. Po tym, jak został usunięty ze stanowiska, ponad 11 tys. osób podpisało list otwarty w sprawie jego poparcia. W cerkwi Świętej Trójcy Umińskiego zastąpiono Andriejem Tkachowem, głośnym orędownikiem wojny.