- Sam wpis do KRS przez prawników nazywany jest deklaratywnym. To jest po prostu informacja - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz. Minister kultury odniósł się do do decyzji referendarza Sądu Rejonowego w Warszawie, który oddalił wniosek resortu o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego.