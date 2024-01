Referendarz Sądu Rejonowego w Warszawie oddalił wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A do Krajowego Rejestru Sądowego. Ministerstwo zarządzane przez Bartłomieja Sienkiewicza uznało jednak, że decyzja ta "nie wywołuje skutków prawnych". Głos w sprawie zabrała także Agnieszka Kamińska.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o wpis likwidacji i likwidatora Polskiego Radia S.A. - przekazał przewodniczący Rady Mediów Narodowych Maciej Świrski.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że: "problematyczną kwestią, przeciwko której opowiadano się w pismach składanych w sprawie, była sama możliwość postawienia spółek publicznej radiofonii i telewizji w stan likwidacji w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji ora Konstytucji RP".

Likwidacja mediów publiczny. TVP i PR bez wpisów do KRS

W dalszej części uzasadnienia wskazano, że ustawodawca nie przewidział możliwości likwidacji mediów publicznych w ustawie o mediach publicznych. Nie wystąpiła też luka w prawie, spowodowana brakiem odpowiednich regulacji w tej sprawie. Dlatego zdaniem referendarza sądowego nie można było zastosować Kodeksu spółek handlowych.

Następnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało również o oddaleniu wniosku o wpisanie likwidacji TVP S.A. do KRS. Na decyzje referendarzy sądowych zareagował resort kultury, wydając dwa podobne oświadczenia w sprawach obydwu spółek.

"Dzisiejszy (z dnia 22 stycznia 2024 roku) wpis referendarza sądowego Karoliny Ilczuk w Krajowym Rejestrze Sądowym, odmawiający ujawnienia otwarcia likwidacji Polskiego Radia S.A., nie wywołuje skutków prawnych powodujących zmianę statusu Spółki i jej władz. Polskie Radio S.A. jest nadal w stanie likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki" - napisało Ministerstwo Kultury w oświadczeniu.

Podkreślono, że wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratoryjny.

MKiDN: Wpis w KRS ma jedynie walor informacyjny

"Wpis w rejestrze nie tworzy prawa lub statusu organów, np. prawa do zasiadania we władzach spółki. Ma jedynie walor informacyjny" - podkreślono.

Ministerstwo zapowiedziało, że zamierza złożyć skargi na odpowiednie decyzje referendarzy w sprawie Polskiego Radia i TVP.

Wcześniej sądy rejonowe wydały decyzje o wpisaniu w stan likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Takie kroki zostały podjęte w stosunku do Radia Katowice, Radia Gdańsk oraz Radia Łódź.

27 grudnia minister Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Prezes Polskiego Radia wysyła wezwanie prawne

Była prezes PR Agnieszka Kamińska poinformowała w mediach społecznościowych o wysłaniu do Pawła Majchra wezwania prawnego. Jak możemy przeczytać w dokumencie, w związku z decyzją Sądu, władze spółki wzywają do natychmiastowego opuszczenia budynku osoby, które zostały zatrudnione przez nielegalne władze.

"Wzywam Pana do: I. natychmiastowego zaprzestania wyżej opisanych działań i naruszeń, II. natychmiastowego, nie później aniżeli w terminie 1 dnia roboczego opuszczenia przez Pana oraz rzekomo zatrudnionych przez Pana osób budynków należących do Polskiego Radia S.A., III. wydania wszelkich dokumentów, którymi Pan dysponuje oraz które zostały przez Pana wydane jako rzekomego Prezesa Zarządu lub likwidatora spółki. Niezastosowanie się do powyższego wezwania począwszy od dnia jego doręczenie, nie później aniżeli w terminie 1 dnia roboczego będzie skutkować podjęciem odpowiednich kroków prawnych" - napisano.