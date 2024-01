Kancelaria premiera opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie premiera Donalda Tuska na dworcu kolejowym.

"Premier Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Kijowie, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denisem Szmyhalem" - napisano w komunikacie.

Jak wskazano na antenie Polsat News, 22 stycznia nie jest przypadkową datą. Tego dnia obchodzony jest Dzień Jedności Ukrainy. Święto upamiętnia zjednoczenie Ukraińskiej republiki Ludowej z Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową w 1919 r.

Wizyta Tuska w Kijowie była zapowiadana od kilku dni; premier wspomniał o niej m.in. w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych w piątek 12 stycznia. Wskazał wtedy, że wizyta w ukraińskiej stolicy będzie jednym z tematów rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, która odbyła się w zeszłym tygodniu.

- Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo. Są tam także do załatwienia inne sprawy, związane choćby z interesami polskich przewoźników, więc mamy o czym rozmawiać w Kijowie - wskazywał szef rządu.

