"Super Express" opublikował fragment wywiadu z prezydentem, w którym Andrzej Duda wskazuje deklarację ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W pełnej wersji ukaże się on w poniedziałek.

- Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością (...) To będzie brutalna siła przeciwko prawu, które ja reprezentuję. Takie jest moje osobiste przekonanie - podkreśla Andrzej Duda.

Przypomnijmy, Kamiński i Wąsik przebywają w więzieniu w związku z prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień podczas działań związanych z tzw. aferą gruntową. Prezydent ułaskawił polityków w 2015 roku, jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Według jego oponentów taki czyn nie był skuteczny. Duda utrzymuje, że akt łaski z 2015 roku obowiązuje.

- Moje ułaskawienie cały czas jest w mocy. Zarówno środowisko sędziowskie w Polsce, w jakiejś tam części także i prawnicze, które zmieniły zdanie na przestrzeni ostatnich lat, wyrywa kartki ze swoich własnych podręczników, udając, że dawniej nie mieli poglądów przed rokiem 2016. I upiera się, że to ułaskawienie wydane wobec panów Kamińskiego i Wąsika, było niedopuszczalne. W moim przekonaniu i w przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego było dopuszczalne - twierdzi prezydent w rozmowie z "SE".

Kiedy akt łaski prezydenta? Duda: Mam nadzieję, że w domu będą jak najszybciej

W ostatnich dniach Duda rozpoczął procedurę ułaskawieniową. W opublikowanym w niedzielę fragmencie wywiadu prezydenta nie jest wskazane, kiedy decyzja o ponownym akcie łaski zostanie podjęta i czy ma ona związek z procedurą ułaskawieniową, której rezultat może być pozytywny albo negatywny dla skazanych.

Zapytany, kiedy Kamiński i Wąsik będą w domu, Andrzej Duda stwierdził, że ma nadzieję, iż "jak najszybciej". - Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy - wskazał Duda.

Prezydent mówił również o stanie zdrowia skazanych polityków PiS. W jego ocenie Mariusz Kamiński "jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej", a oboje prowadzą strajk głodowy. - Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - zapewnił.

Marcin Mastalerek: Prezydent wszczął procedurę ułaskawienia, nic się nie zmienia

Około godzinę po ukazaniu się fragmentu rozmowy z Dudą na łamach Onetu ukazał się komentarz Marcina Mastalerka, szefa jego gabinetu. - Prezydent niedawno wszczął procedurę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oparciu o Kodeks postępowania karnego. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego ws. ułaskawienia, bo takie są wymogi - powiedział.

Natomiast w piątek sprawę ułaskawienia komentował Jarosław Kaczyński. W Przytułach Starych, gdzie w więzieniu przebywa Maciej Wąsik, powiedział do jednego z działaczy, że ma nadzieję, iż "prezydent się zdecyduje i w końcu uwolni" polityków. - Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może trwać - stwierdził wtedy prezes PiS.

