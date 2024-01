Na marginesie Forum Ekonomicznego w Davos doszło do spotkania prezydenta Polski oraz Ukrainy. - Rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja - na froncie i społeczna - relacjonował Andrzej Duda. Polityk ujawnił też, że podczas rozmów pojawił się temat polskiego premiera.

Do spotkania polityków doszło we wtorkowy wieczór w Domu Ukraińskim w Davos. W budynku tuż obok liderów Polski i Ukrainy widoczny był były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który od kilku dni przebywa w Szwajcarii.

Andrzej Duda po rozmowach przekazał, że Polska będzie wciąż wspierać Ukrainę oraz dopytywał się, jak Warszawa oraz Zachód mogą pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjską napaścią.

- Rozmawialiśmy o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja - na froncie i społeczna - ujawnił Andrzej Duda. Polski prezydent zapewnił swojego interlokutora, że polityka Warszawy wobec Ukrainy będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia

- Prezydent Ukrainy może spokojnie przystąpić do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem już za kilka dni w Kijowie. Wierzę w to, że to będzie dobra polityka, którą będziemy mogli prowadzić razem - referował Duda.

Zełenski przestrzega przed Putinem: To terrorysta

We wtorek Wołodymyr Zełenski ostrzegał liderów państw Zachodnich przed ekspansjonizmem rosyjskim.

- Jeśli ktoś sądzi, że chodzi tylko o nas, o Ukrainę, fundamentalnie się myli. Możliwe kierunki albo granice czasowe nowych agresji Rosji stają się coraz bardziej oczywiste - powiedział polityk. Wskazał także na błędy społeczności międzynarodowej w polityce sankcyjnej.

- Słabością Zachodu jest fakt, że nuklearny przemysł Rosji wciąż nie został objęty sankcjami. Chociaż Putin jest jedynym terrorystą na świecie, który wziął za zakładnika elektrownię atomową - dodał Zełenski.