"To wszystko są miejsca publiczne" - stwierdził premier Donald Tusk, wyliczając atrakcje Wiednia. To nieprzypadkowy wpis, bo nawiązuje do głośnego wywiadu z Tomaszem Kaczmarkiem, byłym agentem CBA. Z obozu rządzącego popłynęły też słowa o "etycznym upadku państwa Jarosława Kaczyńskiego". Kaczmarka krytykują z kolei doradcy prezydenta RP. Wydali w tej sprawie oświadczenie.