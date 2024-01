- Apeluję do prezydenta, aby nie kombinował w tej sprawie - stwierdził Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy w programie "Graffiti" odnosząc się do wszczęcia procedury ułaskawieniowej przez Andrzeja Dudę wobec Wąsika i Kamińskiego. Jak dodał nie rozumie, dlaczego prezydent wciąż nie wydał wobec polityków aktu łaski.

Na początku prowadzący Dariusz Ociepa przytoczył słowa czwartkowego gościa "Graffiti" Mariusza Błaszczaka, który stwierdził, że jeśli politykom w areszcie - Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - "coś się stanie", to będzie za to odpowiedzialny minister Adam Bodnar.

- Po pierwsze - nie przypuszczam, by tym panom się coś stało, dlatego że są normalne procedury więzienne, które przecież nie są nastawione na to, by komukolwiek się coś stało - stwierdził Włodzimierz Czarzasty, dodając, że "panowie są normalnym więźniami i nikt nie będzie dla nich zmieniał zasad pobytu w więzieniu".

Prowadzący przypomniał, że obydwaj politycy rozpoczęli strajk głodowy. - Nie tworzyłbym takiej opowieści, że to są więźniowie polityczni, a sytuacja się dzieje na wschodzie Rosji. Tak nie jest, nie wejdę w taką narrację pt. legendy siedzą w więzieniu. Ja wejdę w narrację taką, że wreszcie jest tak, że cała klasa polityczna wie o tym, że osoby, które dokonują przestępstw, muszą trafić do więzienia - mówił wicemarszałek.

- Myślę, że w ogóle nie widać w tej koalicji, która jest reprezentowana przez trzy ugrupowania, chęci zemsty - stwierdził. Czarzasty podkreślił, że żeby Kamiński Wąsik wyszli z więzienia potrzebny jest akt łaski. - Apeluję do prezydenta, aby nie kombinował w tej sprawie. Nie wiem, dlaczego on tego nie robi - stwierdził odnosząc się do wydania tego aktu.

Odpowiedział również na pytanie prowadzącego, co stanie się jak Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia i będą chcieli uczestniczyć w obradach Sejmu. - Zgodnie z polskim prawem, jeżeli ktoś ma taki wyrok jak Kamiński i Wąsik, to traci mandat poselski - zaznaczył.

Jak dodał obrady Sejmu, które pierwotnie miały się odbyć w zeszłym tygodniu nie zostały przełożone ze względu na aresztowanie polityków PiS. - Posiedzenie Sejmu zostało przełożone ze względu na wyroki Sądu Najwyższego, które były w środę i czwartek. Wie, bo byłem na prezydium wtedy, gdy ta decyzja była podejmowana - zdradził wicemarszałek.

Czarzasty odniósł się również do zapowiedzi Mariusza Błaszczaka, że nie będzie innych kandydatów do komisji śledczych ws. Pegasusa z PiS niż zgłoszeni byli wiceministrowie sprawiedliwości, ponieważ nie może wobec nich być podejrzeń, że "uczestniczyli w procederze". - To, że ktoś jest szefem klubu PiS nie znaczy, że wie co mówi. Podziwiam pana wiarę w tę sprawę. Prowadziłem dwa dni obrady i słuchałem prana Błaszczaka i mam wrażenie, że PiS się gubi i nie wie, co mówi - oznajmił.

Podkreślił, że jeżeli PiS nie zgłosi innych kandydatów, to ugrupowanie nie będzie miało przedstawicieli w tym organie. - Tak samo, jak nie mają wicemarszałka w prezydium Sejmu. Miejsce dla nich jest, zapraszamy, ale niech zgłoszą kandydata. Skończyły się czasy, gdy łamiemy zasady, bo ktoś jest silny - powiedział.

Stwierdził także, że możliwe jest, że szefową komisji zostanie Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi, a nie Tomasz Trela z Lewicy. - Nie widzę przeciwwskazań, każdy z komisji może zostać wybrany. Pan Tomasz Trela byłby zarówno dobrym szefem, jak i wiceszefem, bo jest świetnym politykiem - zaznaczył.

Jak dodał Tomasz Trela "raczej nie będzie kandydatem Lewicy na prezydenta Łodzi". - Z panem Tomaszem Trelą spotykam się prawie codziennie, nie wyrażał takich aspiracji - zdradził. Czarzasty został zapytany również o plany na wybory samorządowe. - Z badań wynika, że rozsądnie by było, żeby były dwa bloki. Ja uważam, że lepiej byłoby jakby jest jeden. Ale jestem tylko jednym z liderów Lewicy - powiedział.

Przekazał, że kwestia wyborczych konfiguracji będzie poddana pod dyskusję. - Ponieważ Trzecia Droga podjęła taką decyzję, że idą sami. To upoważniono mnie do tego, żeby podjąć rozmowy z Trzecią Drogą, aby utworzyć blok z nimi - stwierdził. - Decyzja wstępnych rozmów, co do tego że uważamy, że dwa bloki byłyby w stanie odsunąć PiS od władzy w samorządach, jest pierwszą naszą rozmową, mamy potencjalnych partnerów i muszą sobie to przemyśleć. Każda decyzja zostanie uszanowana - podsumował.

