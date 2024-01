We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz żona Mariusza Kamińskiego Barbara Kamińska pojawili się na manifestacji przed aresztem śledczym w Radomiu, gdzie karę obywa polityk ugrupowania.

- Mariusz Kamiński zawsze walczy, walczy nawet wtedy, gdy jest w więzieniu, gdzie ryzykuje, bo głodówka zawsze się wiąże z ryzykiem. A Kamiński nie ma dużych zapasów do stracenia. Mam nadzieję, że to zbliża się do końca. Ta metoda ułaskawienia, która trwa, niestety trochę potrwa, ale zapowiedzi Bodnara są takie, że za kilka dni da opinię prezydentowi - przemawiał Kaczyński.

J. Kaczyński o zarzutach ws. afery gruntowej: Kompletna bzdura

Jak dodał Kaczyński "Decyzja będzie należała do prezydenta". - Jestem przekonany, że decyzja będzie jedna, zakończenia tego niebywałego skandalu. Na tym świecie zdarzają się pomyłki, ale tutaj żadnej pomyłki nie było. Tutaj po prostu niewinnego człowieka skazano na więzienie. Najpierw na trzy lata pod wymyślonymi przez sędziego złej woli zarzutami, o jakimś spisku mającym doprowadzić do zmiany na scenie politycznej, to była kompletna bzdura - podkreślał.

Argumentował, że przeprowadzenie dochodzenia ws. afery gruntowej "było ryzykowne, bo mogliśmy utracić władzę", jednak wówczas Kamiński stał na stanowisku, że "zasady są ważniejsze".

- Nie było żadnych podstaw to unieważnienia ułaskawienia. Podjęto proces po raz drugi i został skazany na dwa lata więzienia za prawdziwe, ale raczej rzekome drobne niedociągnięcia. Była zła wola, była zaciekła zła wola, była po prostu nienawiść - powtarzał prezes PiS.

Kaczyński porównał wyrok ws. Kamińskiego do innego wyroku. - Tymczasem na rok skazano jakiegoś mężczyznę, który zabił jednym ciosem jakiegoś mężczyznę, z którym był w konflikcie. To był człowiek MMA, czyli człowiek, który wiedział, że ma potężną siłę w ręku. Za śmierć człowieka dostał rok. Dlaczego? Bo jest bogatym, wpływowym biznesmenem. Taki przykładów wyroków dużo niższych niż ten, który otrzymał Mariusz Kamiński jest wiele - podkreślał.

Kaczyński o Kamińskim: On wymyślił CBA

Jarosław Kaczyński uważa, że "Mariusz Kamiński nie powinien otrzymać żadnego wyroku, powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe".

- Nie za to, że w tej chwili siedzi, tylko za to że twardo w dzisiejszych czasach walczył z przestępczością, że nie tylko zbudował CBA, ale on wymyślił CBA, bo po raz pierwszy sprawa CBA stanęła za czasów AWS-u. Wtedy została odrzucona, a tym który ją zaproponował był właśnie Kamiński - powiedział.

- On naprawdę zapisał się w historii złotymi zgłoskami. Po raz pierwszy był karany w wieku 16 lat. I dzisiaj jest taki czas, że on i jego kolega, współpracownik Maciej Wąsik siedzą w więzieniach - mówił prezes PiS.

Na koniec swojego przemówienia Kaczyński podziękował wszystkim za udział w protestach w tej sprawie. - Walczycie o to, żeby ten czas hańby polskiego państwa się zakończył, żebyśmy wrócili do normalnych czasów, a ci którzy do niej doprowadzili, którzy cynicznie depczą konstytucję i prawo ponieśli ciężkie konsekwencje swoich działań. Wierzę, że wcześniej, czy później do tego doprowadzimy - podsumował.