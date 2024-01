Od godz. 18 w sobotę przed zakładami karnymi w Starych Przytułach pod Ostrołęką i w Radomiu, gdzie osadzenie zostali Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, trwają manifestacje.

Na zorganizowane przez Komitet Obrony Więźniów Politycznych, powołany do życia w środę, przybyli m.in. politycy Zjednoczonej Prawicy i żony osadzonych polityków PiS.

Protesty przed zakładami karnymi. Chcą uwolnienia M. Kamińskiego i M. Wójcika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - byli szefowie CBA oraz członkowie rządu PiS - zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, gdzie od rana przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Początkowo zostali przewiezieni do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie, później Mariusz Kamiński trafił do zakładu karnego w Radomiu, a Maciej Wąsik w Przytułach Starych k. Ostrołęki. Zostali zatrzymani w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku ws. "afery gruntowej". Byli szefowie CBA zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z przekroczeniem uprawnień w trakcie działań operacyjnych.

Dzień po zatrzymaniu zwolennicy zatrzymanych polityków założyli Komitet Obrony Więźniów Politycznych. W mediach wywiadów udzieliły również żony skazanych, Barbara Kamińska i Roma Wąsik, z którymi spotkał się prezydent Andrzej Duda. - Zdecydowałem na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To będzie postępowanie w trybie prezydenckim - powiedział, tłumacząc, że to oznacza, że swoje pierwsze kroki w związku z tą decyzją kieruje do Prokuratora Generalnego, bo taka jest procedura i Prokurator Generalny musi odnieść się do decyzji ws. ułaskawienia.