Donald Tusk w Polsacie i Interii. Wyjątkowa formuła wywiadu

W piątek o godzinie 20 przedstawiciele trzech największych stacji telewizyjnych w Polsce, czyli Piotr Witwicki (Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat i Redaktor Naczelny Interii), Anita Werner (TVN) oraz Marek Czyż (TVP) przeprowadzą wywiad z premierem Donaldem Tuskiem.

Tematem rozmów będą najważniejsze sprawy krajowe oraz międzynarodowe. W obliczu ostatnich wydarzeń w Polsce, które wzbudzają wiele kontrowersji i ekscytują nawet media zagraniczne, wywiad nowego premiera może przyciągnąć szerokie grono odbiorców. Co więcej, będzie to pierwszy wywiad Donalda Tuska od wyborów 15 października.

Gdzie obejrzeć wywiad z D. Tuskiem?

Rozmowę będzie można obejrzeć na żywo na antenie Telewizji Polsat, w Polsat News, na głównej stronie Interii oraz na nowym kanale Polsat News Polityka. Od 10 stycznia stację można znaleźć tam, gdzie do tej pory dostępny był kanał Wydarzenia 24.

Telewizja Polsat i portal Interia cieszą się dużym zaufaniem wśród Polaków. W sondażu przeprowadzonym na potrzeby ubiegłorocznego raportu Reuters Institute 51 proc. badanych Polaków przyznało, że ufa telewizji Polsat News - to drugi najwyższy wynik spośród polskich mediów (telewizja, radio, prasa, internet). Portal Interia cieszy się natomiast zaufaniem 44 proc. Polaków.

Warto dodać, że podczas kampanii wyborczej Telewizja Polsat - jako jedyna - przeprowadziła rozmowy z liderami wszystkich ogólnopolskich komitetów, w tym m.in. z szefem KO Donaldem Tuskiem i ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim.

