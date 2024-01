J. Kaczyński: Strajk głodowy zagraża życiu jednego z naszych kolegów

Strajk głodowy bezpośrednio zagraża życiu jednego z naszych kolegów - powiedział Jarosław Kaczyński odnosząc się do sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezes PiS zapowiedział, że jego partia zrealizuje "liczne inicjatywy", żeby wywrzeć naciska na jak najszybsze uwolnienie obydwu polityków. - To wszystko może się skończyć tragicznie - ostrzegł polityk.

- Nasi koledzy, którzy zostali bezprawnie skazani i umieszczeni w drastycznych okolicznościach w dwóch więzieniach prowadzą strajk głodowy. To sytuacja, która jednemu z nich zagraża już w sposób bezpośredni. Zagraża jego życiu - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

ZOBACZ: Andrzej Duda: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe ws. M. Kamińskiego i M. Wąsika



- Musimy podjąć dodatkowe działania. Zorganizować odpowiedni nacisk. W jaki sposób będziemy to robić, to inna kwestia, ale opinia publiczna musie wiedzieć, że dzieją się tu rzeczy straszne. Prokurator Bodnar nie podejmuje działań. Można by podjąć inne działania, które by zakończyły tę sprawę, ale one też nie są podejmowane. To wszystko może skończyć się tragicznie - dodał.



Prezes wskazał, że jego partia zamierza zrealizować "liczne inicjatywy" w reakcji na uwięzienie skazanych prawomocnym wyrokiem polityków.

J. Kaczyński: Żadne prawo nie obowiązuje

- My nie pogodzimy się z tym, co się dzieje. Prokurator Bodnar powinien przystąpić do działań natychmiast, żeby w tym trybie mogło to wszystko przebiegać bardzo szybko, ale to jest kwestia woli i przyzwoitości - powiedział.



Dodał, że odpowiedzialność za sytuację Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ponosi Donald Tusk. Następnie nawiązał do odwołania Prokuratora Krajowego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, nazywając je bezprawnym.

- Krótko mówiąc, żadne prawo nie obowiązuje. Prawem jest to, czego sobie życzy Tusk. W takim kraju żyć się nie da. To nie jest już państwo demokratyczne, a Konstytucja już nie obowiązuje - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali zatrzymani we wtorek wieczorem. 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał polityków prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu obydwaj politycy ogłosili strajk głodowy.

W czwartek prezydent oświadczył, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda zwrócił się też do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił polityków z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.