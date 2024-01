Samolot amerykańskiego przewoźnika United Arilines miał dolecieć z Sarasoty do Chicago, jednak lot zakończył się tuż po starcie. Maszyna musiała awaryjnie lądować, kiedy w kokpicie nagle zaświeciła się kontrolka wskazująca, że drzwi samolotu są otwarte.

Samolot United wystartował z międzynarodowego lotniska Sarasocie w środę 10 stycznia o 15:42. Planowo powinien przybyć do Chicago o 17:52, jednak tuż po starcie załoga Airbusa A319 napotkała na problem. Nagle zaświeciła się kontrolka wskazująca, że drzwi maszyny są otwarte.

Piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu na lotnisku w Tampie, mieście na Florydzie położonym godzinę drogi samochodem od Sarasoty. Przewoźnik wskazuje, że system "wykrył nieprawidłowości", ale nie podano, czy drzwi rzeczywiście były otwarte, czy też był to tylko błąd systemu.

Na pokładzie samolotu było 123 pasażerów i pięciu członków załogi. Po wylądowaniu na lotnisku w Tampie maszyna przeszła kontrolę techniczną.

Kolejny groźny incydent samolotowy w USA

Jak przypomina "The New York Times" opisując incydent z udziałem samolotu przypomina, że linie United Airlines ma w swojej flocie Boeingi 737 Max 9. Jest to model samolotu, który miał ostatnio groźną usterkę.

Samolot był zmuszony do lądowania krótko po starcie z lotniska w Portland. Maszyna straciła w powietrzu część samolotu, w tym okno.

Urzędnicy federalni przekazali w niedzielę, że wszystkie samoloty Boeing 737 MAX 9 zostaną wyłączone z eksploatacji aż do momentu przeprowadzenia dokładnych przeglądów.

Dzień wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa nakazał inspekcję wszystkich 171 maszyn tego typu. Jak podaje agencja AP, wymagane inspekcje trwają od czterech do ośmiu godzin.