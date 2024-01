Odnaleziono fragment kadłuba, który oderwał się samolotu linii Alaska Airlines. Element ważący 27 kg spadł do ogródka nauczyciela z Portland. "Dziękujemy Bob" - przekazała szefowa Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Boeing 737 MAX 9 uległ awarii tuż po starcie i musiał awaryjnie lądować. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać ogromną dziurę w kadłubie.

Samolot linii Alaska Airlines leciał z Portland w stanie Oregon do Kalifornii. Na wysokości około 5 tys. metrów doszło do oderwania się części kadłuba. Po 20 minutach maszyna wylądowała awaryjnie na lotnisku w Portland. W wyniku zdarzenia żadna ze 177 osób znajdujących się na pokładzie nie odniosła poważnych obrażeń. Odnaleziony fragment kadłuba ma pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tej niebezpiecznej sytuacji.

Element ważący 27 kg to kawałek kadłuba z oknem, służący jako zaślepka. Umieszcza się ją w miejscu, gdzie niektóre linie lotnicze tworzą dodatkowe wyjście ewakuacyjne. W związku z incydentem uziemiono ponad 170 Boeingów 737 MAX 9. Wszystkie maszyny mają przejść dokładne kontrole. Przegląd jednego samolotu trwa kilka godzin, więc przekłada się to na poważne utrudnienia dla podróżnych - opóźnienia i odwołane loty.

Fragment kadłuba spadł do ogródka. "Dzięki, Bob"

Jennifer Homendy, szefowa amerykańskiej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), poinformowała o odnalezieniu elementu w niedzielny wieczór. Mężczyzna przesłał zdjęcia znaleziska, które trafiło do jego ogrodu. Wcześniej na podstawie danych z radarów określono obszar, na który mogły spaść fragmenty samolotu.

- Na zdjęciach widzę tylko zewnętrzną część zatyczki do drzwi, białe fragmenty (...) Nie widzimy nic więcej, ale podniesiemy to i upewnimy się, gdy zaczniemy to analizować - przekazała podczas konferencji prasowej. - Dziękuję, Bob - dodała, cytowana przez BBC News. Wiadomo, że mężczyzna, który znalazł fragment samolotu w swoim ogródku, pracuje jako nauczyciel.

Wciąż trwają poszukiwania innych elementów maszyny. Wśród nich jest poduszka, która została wyrwana z fotela znajdującego się bezpośrednio przy oderwanej części kadłuba. Ponadto znalezione zostały dwa telefony, które przetrwały upadek z prawie 5 km.