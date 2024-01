Federalna Administracja Lotnicza ogłosiła, że wyłączy z użytku 171 samolotów Boening 737 MAX 9, aż do momentu upewnienia się, czy te są na pewno bezpieczne. Decyzja jest wynikiem piątkowego incydentu, kiedy podczas lotu w jednej z takich maszyn doszło do oderwania się części kadłuba wraz z oknem.

Urzędnicy federalni przekazali w niedzielę, że wszystkie samoloty Boeing 737 MAX 9 zostaną wyłączone z eksploatacji aż do momentu przeprowadzenia dokładnych przeglądów.

Dzień wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa nakazał inspekcję wszystkich 171 maszyn tego typu. Jak podaje agencja AP, wymagane inspekcje trwają od czterech do ośmiu godzin w przypadku każdej z machin.

Kłopoty samolotu Alaska Airlines. Lądował z dziurą w ścianie

W piątek wszystkie samoloty tego typu zostały uziemione, gdy doszło do dramatycznego wypadku. Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines, który leciał do Kalifornii, był zmuszony do lądowania krótko po starcie z lotniska w Portland. Wszystko dlatego, że podczas lotu w maszynie powstała wielka dziura.

Od samolotu odpadła część kadłuba wraz z oknem. Na pokładzie doszło do gwałtownego spadku ciśnienia, a ponad setce pasażerów nakazano założyć maski tlenowe. Statek powietrzny znajdował się wtedy na wysokości blisko 5 tys. metrów.



W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a samolot powrócił na lotnisko w Portland, gdzie wylądował awaryjnie.



Całe zdarzenie wciąż jest badane przez linie lotnicze i Amerykańską Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu.