Ważność wyborów parlamentarnych potwierdziła w pełnym składzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status jest kwestionowany przez część środowiska prawniczego i politycznego. - Jest wątpliwy z punktu widzenia orzecznictwa sądów europejskich - mówił Interii profesor Piotr Uziębło.

Chodzi między innymi o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według którego skład Izby nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem.

Jednocześnie w przypadku ważności wyborów część prawników wskazuje, że obowiązuje "domniemanie ważności". Wybory odbyły się 15 października, Sejm X kadencji już pracuje. Sędziowie Izby Kontroli uzasadniając uchwałę zaznaczyli, że Izba zajmowała się sprawą ważności wyborów na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Sąd Najwyższy stwierdza, że umocowania konstytucyjne, ustrój, zasady wyboru Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych organów RP, a także stosunki ustrojowe łączące posłów i senatorów, nie są i nie mogą być regulowane prawem Unii Europejskiej - mówiła kierująca Izbą Kontroli sędzia Joanna Lemańska, powołując się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Protesty wyborcze. Zgłoszono ponad tysiąc

Zgodnie z konstytucją ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy, a wyborcom przysługuje prawo do zgłaszania protestów wyborczych. Na SN oświadczył, że zgłoszono 1177 protestów. Izba oceniła, że 14 było zasadnych i stwierdził, że pozostają bez wpływu na wynik wyborów. 11 protestów było bezzasadnych. Dwie sprawy umorzono. Pozostałe protesty pozostawiono bez dalszego biegu ze względu na błędy formalne zgłaszających protest.

Wśród zasadnych protestów były między innymi: brak odnotowania w protokole wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, sporządzonym przez OKW; odmowa wydania karty do głosowania i odmowa weryfikacji czy wyborca został poprawnie dodany do spisu wyborców; wynoszenie przez członków OKW kart do głosowania do innych pomieszczań podczas liczenia głosów.

W czasie posiedzenia Izby wypowiadali się szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak i zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Nie podważali legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Spór wokół Izby Kontroli

W ostatnich dniach dyskusja dotycząca Izby Kontroli dotyczyła przede wszystkim sprawy mandatów poselskich Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy obecnie przebywają w zakładach karnych, w związku z prawomocnym wyrokiem sądu za przekroczenie uprawnień.

Izba Kontroli zdecydowała się uchylić postanowienie marszałka Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów obu panów. Status prawny w przypadku Wąsika nie jest jeszcze jasny, natomiast Izba Pracy Sądu Najwyższego wskazała, że mandat Kamińskiego został wygaszony poprawnie. W związku z tym marszałek opublikował informację w tej sprawie w "Monitorze Polskim".